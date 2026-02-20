Sanremo 2027, conduce Stefano De Martino: annuncio curioso e flash della Rai con un anno d’anticipo

Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanrem0 2027: stavolta non si tratta di un’indiscrezione, ma di un annuncio alquanto curioso della Rai per bocca del direttore generale, Roberto Sergio. Il dirigente di Viale Mazzini è intervenuto telefonicamente a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio. E a gran sorpresa ha confermato le voci che circolano da tempo, vale a dire che il sostituto di Carlo Conti sarà il presentatore di Affari Tuoi. Un vero e proprio scoop. Curioso anche che i piani alti della Tv pubblica si siano sbilanciati sul Festival del 2027 con un anno di anticipo, ancora prima che quello del 2026 veda la luce.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: l’annuncio di Roberto Sergio

Fiorello stava parlando a ruota libera di Sanremo, come al solito con tono canzonatorio e ironico, quando ha ricevuto una chiamata di Roberto Sergio. “Ti chiamavo perché so che sei in difficoltà, non ti chiama più nessuno…quindi è arrivato il momento di starti vicino”, ha scherzato il dirigente Rai per rompere il ghiaccio.

Lo showman siciliano, da vecchia volpe della radio e della tv, ha subito fiutato aria di scoop. Così ha provato a estorcere qualche informazione preziosa a Sergio. E ha colto nel segno. “Può dirci qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda, su Sanremo dell’anno prossimo?”, la domanda di Fiorello. La risposta flash del direttore generale della Rai è stata un piacevole fulmine a ciel sereno: “Chi, De Martino?” ‘Fiore’ è sobbalzato avendo capito in un amen di aver portato a casa una ‘notiziona’. “De Martino presenterà Sanremo, l’ha detto Roberto Sergio!”, ha chiosato.

Carlo Conti si ferma a 5 Festival

Carlo Conti si fermerà a quota 5 Sanremo presentati. Il conduttore toscano, in questi giorni, in varie interviste ha ribadito ciò che va dicendo da tempo, ossia che quello del 2026 sarà il suo ultimo Festival e che poi cederà il testimone che lui stesso aveva raccolto da Amadeus. “King Carlo”, in tutte le kermesse presentate, ha anche ricoperto il ruolo di direttore artistico, scegliendo i brani da portare in gara. Resta da capire se anche a De Martino sarà affidato il doppio incarico oppure se gli sarà data solo la conduzione. Ma non c’è fretta, il 2027 è lontano e c’è tutto il tempo per far quadrare le cose.