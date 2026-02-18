Sanremo 2026, Carlo Conti replica all’accusa di Argentero: “Perché non ci sarà”

Arriva la replica di Carlo Conti alle ultime dichiarazioni di Luca Argentero, sulla sua presenza al Festival di Sanremo 2026. L’attore aveva rivelato, nei giorni scorsi, di essere stato contattato per partecipare come ospite all’evento della musica italiana. Poi, però, tutto sarebbe sfumato, in modo alquanto strano. Infatti, il protagonista di Doc – Nelle tue mani aveva spiegato che chi l’aveva contattato sarebbe sparito e nessuno gli avrebbe più fatto sapere niente.

Dopo il caso di Andrea Pucci, ecco che anche su Argentero si è alzato, seppur in questo caso piccolo, polverone. Questo anche perché l’attore è apparso abbastanza infastidito da come sono andate le cose. Lui stesso ha precisato che, qualora fosse arrivata una chiamata dopo queste sue rivelazioni, non avrebbe accettato di nuovo l’invito. Ora a parlare ci pensa direttamente Carlo Conti, che in queste settimane ha confermato che questo sarà il suo ultimo Festival.

In una nuova intervista per il nuovo numero del settimanale Chi, il direttore artistico ha spiegato di aver parlato, sabato scorso, con Argentero e che a oggi “è tutto chiarito”. Dunque, i due hanno avuto modo di chiarire questa divergenza. Ma cos’è accaduto? E perché l’invito a Luca è sfumato così? A spiegarlo è appunto il conduttore:

“C’è stato un piccolo equivoco: credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi, invece, la serie è stata spostata ad ottobre e quindi è saltato quel momento di promozione. Probabilmente non glielo avevano spiegato”

Conti fa notare che, in realtà, la situazione è “molto semplice” e che ciò che fa con Sanremo “è tutto alla luce del sole”. Infatti, precisa di prendere le sue scelte e di agire sempre in modo sereno e naturale, in quanto “ogni cosa ha il suo perché” e “non ci sono segreti”. Nessun mistero, dunque, legato ad Argentero e alla sua assenza al Festival come ospite.

Carlo Conti e la conferma del suo addio al Festival di Sanremo

Intanto, si parla del suo successore a Sanremo. Spesso è uscito fuori il nome di Stefano De Martino, soprattutto viste le varie conferme di Conti sul suo addio a Sanremo. “Credo che sia giusto lasciare spazio ad altri”, dichiara oggi l’attuale direttore artistico. Ma, come si diceva ieri, pare che non sarà De Martino a prendere il suo posto nella prossima edizione. Nel frattempo, nel cuore di Conti ci sono tutte le canzoni che sono passate sotto la sua direzione al Festival, in particolare quella di Gabbani, Occidentali’s Karma. Invece, l’ospite di cui va più fiero è Ezio Bossi, per cui non era stato preparato nulla. Per il conduttore, quella occasione, ha rappresentato un momento speciale: “Come se mi fossi trovato sulla scena di un film”.