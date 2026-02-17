Sanremo 2027, colpo di scena sul successore di Conti: non sarà De Martino, ecco il nome (retroscena)

Carlo Conti si appresta a condurre il Festival di Sanremo 2026, ma in Rai già si pensa a chi affidare l’evento nel 2027. Il presentatore toscano, negli ultimi giorni, ha ripetuto ciò che va dicendo da due anni a questa parte, ossia da quando ha accettato di riprendere in mano le redini della kermesse. “Con questo Sanremo si chiude un ciclo”, ha dichiarato di recente, spiegando che ha intenzione di cedere il testimone. Chi sarà il suo sostituto? Fino a oggi sembrava ormai fatta per il “golden boy” della Rai, Stefano De Martino, che, tra l’altro, nel suo contratto, ha una clausola opzionale proprio in riferimento alla conduzione del Festival. Tuttavia, nelle ultime ore, i vertici di Viale Mazzini starebbero pensando a una soluzione diversa che lascerebbe l’ex marito di Belen Rodriguez con il cerino in mano.

Sanremo 2027, chi sostituirà Carlo Conti: spunta il nome di Antonella Clerici

Il quotidiano romano Il Messaggero ha riferito che sono salite le quotazioni di Antonella Clerici. La conduttrice di Legnano, forte del boom di ascolti delle edizioni di The Voice (sabato scorso è addirittura accaduto l’impensabile: il talent Rai ha battuto la corazzata C’è posta per te), potrebbe in parte raccogliere l’eredità contiana.

In parte perché si sta facendo strada l’ipotesi di vedere ‘Antonellina’ sul palco dell’Ariston a presentare i cantanti e Conti non del tutto fuori dal Festival. Potrebbe continuare a ricoprire il ruolo di direttore artistico. Dunque si tornerebbe al passato, quando spesso i due ruoli venivano affidati a due persone diverse.

Stefano De Martino: la Rai attenta a non fargli bruciare le tappe

Laddove vincesse la linea ‘Conti – Clerici’, De Martino rimarrebbe a bocca asciutta. Il 36enne napoletano ha dimostrato negli ultimi anni di sapere reggere i grandi appuntamenti televisivi. Sanremo, però, è un’altra cosa. Vietato sbagliare. Qualora poi si voglia sia essere conduttore sia direttore artistico, occorre fare vedere doti all’altezza dell’incarico.

Ed è forse proprio su tale punto che la Rai starebbe pensando di frenare sull’ingaggio del padrone di casa di Affari Tuoi. Anche perché da parte della Tv pubblica c’è tutto l’interesse a salvaguardare la carriera dell’ex allievo di Maria De Filippi e a non fargli bruciare le tappe. Il rischio è di scottarsi.