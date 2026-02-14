Luca Argentero spiazza: “Sanremo? Non ci vado, successe cose imbarazzanti, tutti spariti”

Luca Argentero chiude definitivamente le porte al Festival di Sanremo 2026. La vicenda è alquanto surreale. Da settimane circola la voce che l’attore salirà sul palco dell’Ariston in qualità di ospite, in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo. Lo stesso protagonista di Doc – Nelle tue mani aveva lasciato intendere di essere stato chiamato a ricoprire tale ruolo, aggiungendo di essere sempre contento di presenziare alla popolare kermesse. Poi, qualcosa è andato storto. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Geppi Cucciari nel programma Splendida Cornice, Argentero ha raccontato che era sì stato contattato per il Festival in partenza il prossimo 24 febbraio, ma che poi nessuno si è più fatto sentire. Ha definito la situazione “imbarazzante”, affermando che, anche se ora dovessero invitarlo, rifiuterà. Un caso alquanto strambo visto che il 47enne torinese è uno dei volti di punta della Rai per quel che riguarda le serie tv.

Sanremo 2026, Luca Argentero: “Spariti tutti. Non vado più”

“Con l’occasione ti sfrutto per dire delle cose. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo, perché a questo punto dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa di no. Anche se fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare”. Così l’attore dopo che Cucciari gli ha chiesto dell’ospitata sanremese. “Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti – ha aggiunto Argentero -. Non è che uno può prendersi questo tipo di libertà. Te lo giuro, mi hanno telefonato. Tra l’altro non è che mi sono proposto io. Inoltre sono in promozione e ogni volta che vado da qualche parte me lo chiedono sempre e francamente inizia a diventare imbarazzante“.

“Ma avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori? Carlo, qui da noi è venuto, ma a Sanremo da te non ci viene!”, ha scherzato Cucciari rivolgendosi a Conti. Al di là dei toni goliardici, colpisce il modo in cui è stata trattata la vicenda. E colpisce anche il fatto che Argentero si sia espresso in modo tanto schietto in tv, davanti ai telespettatori. Il volto di Doc – Nelle tue mani è sempre pacato e non incline a fare polemiche. Ma stavolta sembra che lo abbiano fatto irritare al punto che ha deciso di vuotare il sacco senza troppo girarci attorno.

Le precedenti dichiarazioni di Argentero

Alla luce di quanto rivelato a Splendida Cornice, trovano ora conferma le parole scandite dallo stesso Argentero il 2 febbraio scorso, quando, in occasione della presentazione della serie Netflix ‘Motorvalley’, a proposito della sua ospitata al Festival disse: “Non so cosa farò a Sanremo, non so neanche della partecipazione stessa. C’è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla. Io sarei felicissimo, ci sono già stato tante volte e ovviamente sarei felicissimo. Non voglio dire inesattezze. In qualsiasi veste arrivi l’invito è sempre ben accetto“.

In quel frangente l’attore fu vago non per alimentare l’attesa, ma perché appunto si trovava in un limbo e realmente non sapeva come si sarebbe evoluta la vicenda. Simili dichiarazioni le ha rilasciate anche pochi giorni fa, ossia l’8 febbraio, a Che Tempo Che Fa, chiacchierando con Fabio Fazio: “Si vocifera che farò il co-conduttore? Ci andrei, aspetto la chiamata. Ho letto anche io le voci, ma non ne so nulla. Figurati se non te lo direi se fosse vero. Nel nome dell’amicizia che ritengo di avere con te, ti giuro che non ne so nulla. Non lo so, ma non so mai niente io. Se saprò qualcosa di sicuro te lo dirò“.

A distanza di una settimana sembra che né Conti né qualche “emissario Rai” del Festival si sia fatto vivo con Argentero. Ecco perché da Cucciari, l’attore ha cambiato tono, facendo sapere che adesso, anche se lo dovessero invitare formalmente, non si presenterà all’Ariston.