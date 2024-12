Argentero, moglie trova calendario senza veli dalla suocera: reazione

Correva l’anno 2004, Luca Argentero aveva 26 anni ed era da poco diventato popolare. Nel 2003 aveva partecipato al Grande Fratello 3 che, allora, inchiodava 8 milioni di italiani a puntata davanti al teleschermo (oggi arriva a malapena a 2). Nella Casa più spiata d’Italia arrivò in finale, classificandosi terzo (dietro soltanto alla vincitrice Floriana Secondi e alla statunitense Victoria Pennington, allora fidanzata di Pasquale Laricchia). Nel reality show si fece notare per i suoi modi cordiali e per la sua bellezza. Nessuno si sarebbe aspettato che quel giovanotto sarebbe negli anni a venire diventato uno degli attori più amati e celebri del Bel Paese. Come si diceva, però, la bellezza anche all’epoca non passò inosservata e, infatti, nel 2004 posò senza veli per il calendario Max. Nelle scorse ore, Cristina Marino, moglie del protagonista di Doc – Nelle tue mani, ha trovato quel calendario a casa della suocera.

“Quando vai a casa di tua suocera e guardi in soffitta escono reperti seri”, ha scritto l’imprenditrice e modella a commento di un video in cui ha mostrato diversi scatti del calendario Max, sfogliato pagina per pagina. Quel “reperti seri” ha dato un tocco di ironia alla storia. Curioso anche notare come mamma Argentero, a quanto pare, colleziona tutto il materiale del figlio che, da quel 2004, di strada ne ha fatta parecchia.

In tempi non sospetti, a commentare il calendario è stato anche il diretto interessato, durante l’ospitata a BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Argentero ha raccontato che ha un gruppo di amici storici che hanno montato le loro facce sulle sue foto del calendario Max. Naturalmente per sbeffeggiarlo. “Sono stato bullizzato dai miei amici più cari”, ha chiosato spassosamente l’attore.

Luca Argentero e il grande amore con Cristina Marino

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di relazione, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è durato dal 2009 al 2016, quando è avvenuta la separazione. Nel frattempo, nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi, ha incontrato Cristina Marino. Con la modella non si è più lasciato: il 20 maggio 2020 è venuta alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza; quasi tre anni dopo, il 17 febbraio 2023, è nato il loro secondo figlio, Noè Roberto. In mezzo, il 5 giugno 2021, i due attori sono convolati a nozze a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.