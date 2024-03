Luca Argentero, siparietto con la moglie: “Smettila o ti pubblico”

Luca Argentero, reduce del successo dell’ultima stagione di Doc – Nelle tue mani, è stato protagonista di un divertente siparietto insieme a sua moglie Cristina Marino. I due si trovavano per strada per portare a passeggio il loro piccolo Noè Roberto e, mentre lei spingeva il passeggino, hanno dato vita ad un botta e risposta che è finito sui social di Cristina. Ma cosa è successo nel dettaglio?

La coppia stava camminando per strada quando lei ha iniziato un discorso, riprendendosi con il proprio cellulare. Ha esordito con la frase:

Ci guardiamo ogni cinque minuti e la frase è “La gente non sta bene”.

Il riferimento era chiaramente a lei ed il marito Luca. Nello specifico Marino voleva parlare ai suoi follower dell’importanza di rimanere sempre gentili, tuttavia veniva interrotta in continuazione dall’attore.

Argentero ha difatti iniziato a dire con tono evidentemente scherzoso:

Ha ragione di stare male e si deve sfogare per le privilegiate come te.

Ne è nato un simpatico siparietto tra i due, dove lui ha addirittura iniziato ad imitare la voce di lei, portandola a ridere a crepapelle.

Cristina l’ha quindi minacciato:

Nonostante l’opposizione di lui che le ha urlato un “No!”, è esattamente quanto successo poco dopo. Luca è difatti stato inquadrato all’interno della storia e ripreso mentre le faceva il verso. Il video, poi, continuava mostrandoli mentre scherzavano e ridevano tra di loro.

Alla fine, nonostante le continue interruzioni da parte di suo marito, Marino è comunque riuscita a terminare il proprio discorso. La donna ha parlato di alcune esperienze negative vissute proprio in strada nell’ultimo periodo e di come le persone siano sempre più nervose e poco inclini ad essere gentili con il prossimo.

Queste le parole di Cristina in merito:

Quello che mi affianca in macchina e mi insulta, il ciclista che mi bestemmia di fianco, la signora che attraverso con il passeggino e le do fastidio… La gente insulta, minaccia. Torno a dire, la gente non sta bene.