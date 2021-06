Luca Argentero si è sposato: nozze segrete con Cristina Marino

Fiori d’arancio per Luca Argentero e Cristina Marino. Più volte la coppia aveva annunciato il matrimonio alla stampa e ai fan non svelando però troppi dettagli. Ora a cose fatte è giunta la notizia: Luca e Cristina sono diventati ufficialmente marito e moglie sabato 5 giugno 2021. Argentero e la neo moglie e collega hanno detto sì nella sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria. Una cerimonia strettamente privata, con poche persone, alla presenza del sindaco Fausto Risini.

I due sposini hanno poi lasciato il centro storico a bordo di un sidecar per andarsene in un luogo segreto per festeggiare le nozze. Come riporta Perugia Today, Luca Argentero e Cristina Marino hanno tenuto un piccolo ricevimento all’aperto con un numero limitato di amici e parenti. Una scelta necessaria anche in virtù delle regole anti-Covid. In realtà Luca e Cristina dovevano sposarsi già nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare tutti i piani.

La scelta di Città della Pieve non è casuale: qui Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di vivere dopo la nascita della figlia Nina Speranza, che oggi ha un anno. La coppia vive in un casale immerso nella natura, che spesso viene ritratto nelle storie Instagram. L’interprete piemontese ha un legame speciale con l’Umbria: in questa Regione ha debuttato nel 2005 come attore nella fiction Mediaset Carabinieri.

Al momento Luca Argentero e Cristina Marino non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro matrimonio. Per l’ex concorrente del Grande Fratello si tratta delle seconde nozze. Dal 2009 al 2016 Luca è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Luca Argentero, chi è la moglie Cristina Marino

Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo e ha partecipato al varietà di Sky Dance Dance Dance. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.