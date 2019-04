Giulia Salemi, un fiume in piena su Monte: “Sogniamo una famiglia, l’anello arriverà”

Giulia Salemi e Francesco Monte, una grande storia d’amore. La modella si racconta in un’intervista e svela i progetti della coppia per il futuro

Nessuno sembra crederci. Ma Giulia Salemi e Francesco Monte stanno facendo ricredere molti. La loro storia d’amore sbocciata sotto gli occhi di milioni di italiani al GF Vip 3 sta continuando a gonfie vele. La Salemi si è raccontata sulle pagine del settimanale Spy, in edicola oggi giovedì 4 aprile, raccontando come un fiume in pena cosa riserba il futuro per lei e Francesco. “Da ‘grandi’ sogniamo una famiglia, sogniamo tutte le tappe dell’amore, ma con calma“, ha esordito Giulia, per poi continuare: “L’anello arriverà, come arriverà la grande bellezza che questa vita ha deciso di regalarmi. E oggi la mia bellezza si chiama Francesco. Mi sento Cenerentola, Biancaneve, la Bella Addormentata…E adesso ho anche il mio Principe azzurro. Sono caduta tante volte nella vita, ma sono riuscita sempre a rialzarmi. E con una nuova maturità sono io che ora dico: grazie Francesco per la festa e per la nostra vita insieme“. Una dedica d’amore in piena regola quella che Giulia Salemi ha voluto regalare al suo Francesco. Parole dolcissime che ci danno prova di quanto i due si amino.

Giulia e la mamma Fariba: confessione sul Grande Fratello della d’Urso

Si vociferava da tempo la presunta partecipazione della mamma di Giulia, Fariba, al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Sarebbe stata proprio la donna a rifiutare la proposta per stare vicino alla figlia. Fariba infatti al giornale ha confidato: “Ho detto no al ‘Grande Fratello’ di Barbara D’Urso per amore di Giulia. E’ giusto così“. Tempo fa molti siti e giornali di gossip parlavano di un allontanamento tra mamma e figlia, che non è mai avvenuto. All’epoca si credeva che la colpa fosse di Francesco, nuovo fidanzato della Salemi. Le chiacchiere ora stanno a zero, Francesco e Fariba vanno d’accordo, come rivelato al Maurizio Costanzo Show.

Giulia Salemi: la festa a sorpresa per i suoi 26 anni

Una grande festa a sorpresa ha stupito Giulia Salemi lo scorso 1 aprile. Ad organizzare il tutto è stato proprio il suo amato. “Giuro che non sapevo nulla. Francesco è stato bravissimo. Mi ha detto che per festeggiare il mio compleanno saremmo andati a cena da soli. Poi in taxi mi ha bendata con una mascherina, mi ha “trasportata” di peso dentro il locale: quando ho potuto riaprire gli occhi, ho visto tante luci e gli amici del cuore“, ha raccontato a Spy.