Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme in tv: dove e quando

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa da ormai più di un anno. La modella e l’ex Velino, che si sono incontrati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, al momento sono molto impegnati con le loro rispettive carriere. La 29enne è ormai un’influencer molto popolare e ha da poco lanciato la sua linea di costumi da bagno. Il 31enne è sempre più presente in TV e in radio, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show 2021. I due parteciperanno presto ad un programma televisivo insieme, un anno dopo il GF Vip 5. Ecco quale e quando i fan dei Prelemi potranno vedere i loro beniamini in TV.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli saranno i partecipanti della prossima puntata di Name That Tune. Il programma musicale di Tv8 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo va in onda il venerdì in prima serata. Il gioco vede contendersi ogni settimana due squadre formate da vip, una composta da uomini e una da donne. Nel pomeriggio di oggi, 30 maggio 2022, il canale Instagram ufficiale dello show ha pubblicato una clip nelle storie con scritto “Spoiler”. Nel video si vede prima Giulia Salemi e poi il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli ballare sul palco del programma.

La storia è stata ripresa dallo stesso 31enne, che ha praticamente confermato che lui e la sua dolce metà appariranno insieme a Name That Tune nel corso del prossimo appuntamento. L’ex Velino ha commentato il tutto scrivendo “Sarà un venerdì diverso dal solito. Sfida tutta in famiglia”.

Si tratta dell’ultima puntata della terza edizione del programma. La data che i fan dei Prelemi devono segnare sul calendario è quindi venerdì 3 giugno 2022. Lo show, come al solito, avrà inizio alle 21:30.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. Il 31enne e la 29enne sembrano più innamorati che mai, riuscendo a ritagliarsi tempo per loro nonostante i numerosi impegni lavorativi e piccoli intoppi spesso causati dalla madre dell’italo persiana, Fariba. Quest’ultima, recentemente, si è spesso resa protagonista dei gossip per via delle dichiarazioni non proprio felici a proposito della relazione della figlia.

L’ex Velino sembra inoltre essersi ripreso dai problemi di salute che lo hanno afflitto lo scorso aprile 2022, costringendolo a stare un po’ a riposo.