Pierpaolo Pretelli sta male, costretto a fermarsi: l’annuncio di Giulia Salemi

Brutte notizie per i fan Prelemi. Attraverso una storia Instagram Giulia Salemi ha annunciato che il fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto un anno fa al Grande Fratello Vip, ha alcuni problemi di salute. L’ex Velino di Striscia la notizia si è sentito male all’improvviso e ha dovuto disdire tutti gli impegni a Roma. L’italo-persiana ha chiarito che ora Pier si trova con lei a Piacenza, la sua città natale dove si è recata per trascorrere le festività pasquali.

Giulia Salemi ha confidato che Pretelli stava andando a Roma quando ha avuto una sorta di mancamento e un giramento di testa accompagnato da nausea. La giovane conduttrice l’ha prontamente soccorso e ora Pierpaolo è a Piacenza con la famiglia della fidanzata. La Salemi ha spiegato che a breve il 31enne si sottoporrà ad una risonanza per capire meglio le sue condizioni.

Giulia Salemi ha poi aggiunto:

“Sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”

L’ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip ha dunque invitato tutti i suoi follower a non sottovalutare mai il minimo acciacco e a non trascinarsi oltre per evitare spiacevoli conseguenze in un secondo momento.

Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da Pierpaolo Pretelli, che di recente ha iniziato a lavorare in radio come speaker. L’avventura a Domenica In con Mara Venier è stata ufficialmente archiviata e il giovane sogna oggi di affermarsi come showman.

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

A un anno dall’incontro al Grande Fratello Vip la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. La coppia fa progetti a lungo termine. Per ora Pierpaolo e Giulia si dividono tra Roma e Milano ma hanno intenzione di sposarsi e mettere su famiglia.

Grazie all’amore della Salemi Pretelli è praticamente rinato e ha archiviato un momento molto difficile della sua vita. Un momento in cui andare avanti nel mondo dello spettacolo era sempre più difficile e durante il quale la lunga storia d’amore con la cubana Ariadna Romero era giunta al capolinea.

Oggi Pierpaolo Pretelli è un artista che si sta facendo spazio nel mondo della televisione e un fidanzato e padre premuroso e attento. Dalla relazione con Ariadna è infatti nato il piccolo Leonardo, che già ha instaurato un legame molto forte con Giulia Salemi.

L’influencer e presentatrice italo-persiana è entrata con umiltà e pazienza nella famiglia Pretelli e in poco tempo ha conquistato tutti, pure i parenti più scettici che poco credevano al suo sentimento nei confronti di Pierpaolo. E ora non resta che attendere i fiori d’arancio…