Giulia Salemi e Francesco Monte, pace fatta: Malgioglio commenta

By

Al Grande Fratello Vip è di nuovo Pace tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Dopo la forte ed ennesima discussione avuta nella giornata di ieri, Francesco Monte e Giulia Salemi tornano, come al solito, a chiarirsi. E, se in un primo momento il bel tarantino sembrava volesse porre fine alla conoscenza con la Salemi, oggi i due appaiono ancor più uniti di prima. La pace tra i due ragazzi è avvenuta in giardino. Monte era seduto su uno dei grandi pouf che arredano l’enorme Casa di Cinecittà quando, la giovane influencer, armata di coraggio, si è avvicinata all’ex tronista di Uomini e Donne. Le parole di quest’ultimo hanno, nuovamente, sorpreso i telespettatori e reso felici i tanti fan della coppia. Accoccolati l’uno sull’altra, Francesco ha detto: “Io sto bene cosi con te. Ci tengo molto più di quanto tu possa immaginare e mi piaci!”.

Il commento di Cristiano Malgioglio dopo la pace fatta tra Monte e Salemi

La pagina Instagram del Grande Fratello Vip ha voluto immortalare e postare il riavvicinamento tra Francesco e Giulia. Ma, questo, non è stato ben apprezzato da tutti gli utenti del social. In particolar modo, chi ha scelto di commentare e criticare i due ragazzi, è stato Cristiano Malgioglio. L’ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, ha scritto sotto il video: “Meglio una telenovela venezuelana”. Diciamo che più o meno Malgioglio si è fatto portavoce di quello che è, oggi, il pensiero della maggior parte degli italiani che seguono il programma. Pace, discussioni, litigi, urla, poi di nuovo pace e, tutto questo, non ha il sapore né della passione né tanto meno dell’amore. A proposito di ciò, Cristiano ci tiene a fare anche il paragone con quello che è stato il suo GF.

Cristiano Malgioglio ritiene che il suo GF sia stato più scintillante rispetto a quello di quest’anno

Dopo aver commentato la storia tra Giulia e Monte, Malgioglio posta un video dell’edizione di cui è stato concorrente. Di seguito ha precisato la sua idea lanciando una chiara frecciatina alla poco entusiasmante nuova edizione: “Il nostro Grande Fratello Vip era scintillante. Grazie che ancora oggi postate video dell’anno scorso. Ho un ricordo bellissimo dei miei compagni di avventura della passata edizione”.