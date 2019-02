Francesco Monte, gesto d’amore per Giulia Salemi: la coppia al settimo cielo

Francesco e Giulia dopo il Gf Vip, una coppia sorprendente

Giulia Salemi e Francesco Monte continuano a vivere felici la loro storia d’amore e questo nonostante i pronostici che li avevano dati per spacciati subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. In effetti quel ragazzo che al Gf non sembrava tanto preso di quella che è stata una vera è propria corteggiatrice dopo la casa si è invece lasciato andare, apprezzando ciò che Giulia ha fatto per lui nel reality show di Canale 5. E ricordiamo che non ha fatto poche cose, visto che ogni puntata entrambi sono stati messi duramente alla prova dalle critiche di Alfonso Signorini e del pubblico. Oggi la situazione è decisamente cambiata, e se Elia e Jane hanno rotto loro sono, così sembra almeno, più felici che mai.

Giulia e Francesco a Sanremo 2019, il bel gesto dell’ex gieffino

Tra le sue Instagram stories Francesco ha infatti pubblicato delle foto in cui si vede Giulia abbracciarlo al Gf Vip: uno dei momenti più belli che vede protagonista la coppia e uno scatto peraltro molto carino, su cui Francesco ha messo un bel cuore. Oggi peraltro i due saranno a Sanremo 2019 e a dirlo è stata proprio la Salemi sul suo profilo Instagram, dove ha fatto vedere ai fan il look che sfoggerà per la cena d’apertura: un vestito rosso con parecchi dettagli e ricami firmato pavidas. Un look che è piaciuto molto anche alla giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith, una delle tante a commentare, che ha scritto “You look a million dollars. Wow. Love the whole look!”. “Thanks sweetheart – questa la risposta di Giulia – you are amazing”. Non si può dire insomma che la foto sia passata inosservata.

Le ultime news su Francesco e Giulia

Tra le sue storie Giulia continua a far vedere come lei e Francesco stanno vivendo la loro storia anche nella vita di tutti giorni: circa dieci ore fa ad esempio ha condiviso un video in cui la si vede scegliere assieme a Francesco quello che avrebbero mangiato da lì a poco. Sempre tra le stories Giulia ha condiviso un post in cui li si paragona tramite alcune foto a Jasmine e Aladin. La coppia insomma continua a tenere alta l’attenzione su di sé e lo fa senza destare scandalo. Non con la massima discrezione, perché in fondo a chi si è innamorato in tv non si chiede questo, ma senza dubbio evitando di esagerare. Avreste mai scommesso su questa coppia?