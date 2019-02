Giulia e Francesco insieme dopo la sorpresa, lei spiazzata: “La gang non si infama”

Giulia Salemi e Francesco Monte felici dopo il Grande Fratello Vip

Sono stati tanto criticati per la loro storia d’amore, eppure Giulia Salemi e Francesco Monte stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip e sembrano tutt’altro che insicuri della loro scelta. Certo, siamo ancora agli inizi della relazione ma non si può dire che le previsioni non siano rosee, se pensate che si vedono frequentemente, sembrano felici e l’uno non sembra opprimere l’altra e viceversa. Ci sono tutti gli ingredienti insomma affinché questo amore scoppiato tra le mura della casa continui a gonfie vele. Lo dimostrano peraltro i post pubblicati da Giulia tra le sue Instagram stories, dove tra una serata e l’altra scrive a Francesco e condivide con i fan i momenti più belli che vive con lui.

Una serata ricca di sorprese per Giulia: “Vi adoro”

L’ultima serata dell’ex gieffina è stata a Villa Marilù a Castellammare di Stabia e anche in questo caso è rimasta senza parole per l’accoglienza ricevuta. “Eravate tantissimi – questo uno dei suoi commenti su Instagram –, non so come ringraziarvi di tutto l’amore che mi date”. E poi ancora: “Vi adoro”. E non è finita qui: “Siete i migliori, siamo una gang e la gang non si infama mai! Grazie di tutto!”, ha continuato. Una serata ricchissima di emozioni per la gieffina power che stamattina ha mandato anche un simpatico messaggio a Francesco: “Guardate che vista power, che wow! Adoro! Ciao, Castellammare! Ci vediamo prestissimo! Detto questo, c’è la vista mare ma io ogni mattina ho la vista Monte”. Beata lei, direbbe qualcuno!

Le foto di Giulia e Francesco che scoppiano d’amore

Subito dopo questa storia Giulia ha pubblicato una foto in cui si vedono le mani sue e quelle di Francesco strette l’una all’altra: uno scatto davvero bello con sovrimpresso “Insieme” che dimostra ancora una volta quanto vi abbiam detto agli inizi, e cioè che Francesco e Giulia continuano a vivere felici nonostante i problemi iniziali. Solo qualche tempo fa Giulia restò senza parole dopo un’ospitata per quello che era successo e oggi la ritroviamo ancora più felice; non si può dire insomma che le cose le stiano andando male e le auguriamo che continuino ad andare così! Cercando possibilmente di evitare super gaffe come l’ultima!