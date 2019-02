Giulia Salemi e Francesco Monte, coppia al settimo cielo per traguardo inaspettato

Francesco Monte e Giulia Salemi felicissimi festeggiano due mesi assieme

Giulia Salemi e Francesco Monte oggi festeggiano due mesi insieme. Si tratta di un traguardo importante per una coppia che era stata data per spacciata dopo la fine del Grande Fratello Vip e che conferma quanto avevamo notato dopo poche settimane dall’uscita dalla casa: Francesco è davvero cotto di Giulia e lei ha vinto la sua battaglia. Come senz’altro ricorderete infatti Giulia si è presa mesi e mesi di insulti per via del suo innamoramento e il fatto che oggi possa festeggiare i due mesi di vita assieme al suo “Franci”, come lo chiama lei, non può che riempirla di gioia.

Giulia e Francesco, su Instagram tripudio di emozioni

Se andate sul profilo Instagram della Salemi troverete in effetti moltissimi post condivisi dall’ex gieffina: sono messaggi di fan affezionatissimi alla coppia che palesano un’euforia generale per il traguardo raggiunto. In uno dei tanti si legge ad esempio “vi meritate tutta la felicità di questo mondo… vi meritate di vedere i vostri desideri concretizzare… siete speciali e vi meritate tanto perché siete fantastici”. In un altro si leggono invece parole ancor più forti: “Che questo vostro puro, forte, passionale, dolce, sincero, magico, vivo ed incredibilmente unico amore sia per sempre. Oggi due mesi di ciò che ormai è un vostro indissolubile ‘noi'”. Seguono nelle stories anche dei video in cui Francesco e Giulia si abbracciano e si baciano: cosa chiedere di più alla vita?

Le sorprese dei fan per Francesco e Giulia

Giulia sta vivendo proprio un periodo d’oro. L’ultima sorpresa che ha ricevuto l’ha davvero spiazzata e anche quella di qualche tempo fa le aveva davvero tolto le parole di bocca. L’affetto che i fan nutrono per questa coppia sembra essere ormai smisurato, e questo è senz’altro un fatto positivo per chi vive dell’affetto del pubblico: evidentemente nonostante le critiche al Gf Vip e quelle subito successive alla fine del reality show Francesco e Giulia hanno lasciato qualcosa nel cuore dei loro fan. Vive l’amour!