Giulia Salemi passa alle vie legali contro Salvo Veneziano. Nonostante sia rinchiusa al Grande Fratello Vip – e dunque estranea a certe dinamiche – il suo staff ha provveduto a tutelare la sua persona. Nelle ultime ore è stata recapitata a Salvo, indimenticabile concorrente della prima edizione del reality show, una diffida affinché non parli più sui social network della Salemi. Negli scorsi giorni il pizzaiolo ha duramente criticato la web influencer per la sua nuova storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Salvo Veneziano ha condiviso sui suoi account social un vecchio video di Giulia Salemi, risalente all’esperienza in Spagna per il programma di MTV Supershore, dove la 27enne ha avuto una passione per un altro concorrente, Abraham Garcia. A detta di Salvo quello della Salemi sarebbe un comportamento recidivo visto che nel 2018 si è invece innamorata di Francesco Monte. Un post che non è andato giù al team della Salemi, che ha deciso di prendere provvedimenti.

L’avvocato di Giulia Salemi ha chiesto a Salvo Veneziano di non menzionare più la sua assistita dopo l’ultimo post che, stando a quello che si legge nella lettera, sarebbe stato denigratorio nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip. Ma Salvo non sembra per niente intimorito dalla vicenda, anzi. Il 44enne ha prima condiviso lo scatto della missiva e ha poi assicurato che la guerra è ufficialmente iniziata.

In un breve video messaggio Salvo Veneziano, oggi imprenditore e opinionista tv, ha chiarito:

“Le minacce non mi fanno paura. Vado dritto come un treno. Volete la guerra e guerra sia… Non ho diffamato la Salemi ma dopo aver visto i programmi a cui ha partecipato come tutti mi sono chiesto perché si innamora ogni volta in tv. State parlando del nulla”

Salvo Veneziano ha inoltre aggiunto che non chiederà scusa a Giulia Salemi, contrariamente a quanto chiesto dall’ufficio legale dell’aspirante conduttrice. Come finirà quando la giovane uscirà dalla Casa più spiata d’Italia?

Le altre critiche di Salvo Veneziano

Non solo Giulia Salemi. Nelle ultime ore Salvo Veneziano ha avuto qualcosa da ridire pure sullo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Uno scontro assai acceso, dove sono volate parole grossi e insulti. L’opinionista ha fatto del vero e proprio body shaming nei confronti della concorrente riccioluta, che è poi scoppiata a piangere dopo la fine della diretta. Salvo ha quindi sottolineato che ancora una volta al Grande Fratello Vip è mancata la solidarietà tra donne.

Nei giorni scorsi Veneziano, tra gli squalificati della quarta edizione Vip, ha inoltre avuto da ridire sull’ultima copertina del settimanale Chi, dove Signorini ha posato solo con alcuni ex concorrenti. Senza dimenticare gli attacchi alla produzione del reality show per le mancate squalifiche dopo affermazioni piuttosto brutali.