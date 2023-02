Giulia Salemi è scivolata sulla buccia di banana. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è resa protagonista di una vera e propria figuraccia: ha dato il via ad una polemica che poteva essere tranquillamente evitata. Durante il programma quotidiano che conduce in radio, su R101, l’italo-persiana ha sparato a zero sugli attori di Mare Fuori, la fortunata serie tv che sta spopolando in questo periodo tra gli italiani.

La pupilla di Alfonso Signorini non ha esitato ad affermare che gli attori della fiction se la tirano, nonostante la giovane età e la poca esperienza in cinema e in televisione. Parole che hanno fatto arrabbiare i fan di Mare Fuori e pure Giacomo Giorgio, che presta il volto al delinquente Ciro Ricci. “Cosa non si fa per un po’ di hype”, ha affermato su Instagram l’attore che, tra l’altro, ha conosciuto la Salemi qualche anno fa ad un corso di recitazione.

In rete è infatti tornata a galla una vecchia foto dei due, con Giulia che bacia teneramente sulla guancia la star di Mare Fuori. Non è chiaro che tipo di rapporto abbiano instaurato i due, se amicizia o qualcosa di più. Di sicuro le accuse dell’ex gieffina non sono particolarmente piaciute all’interprete napoletano…

A meno di ventiquattro ore dallo sfogo che ha fatto il giro del web Giulia Salemi ha fatto un passo indietro, facendo le sue scuse a tutto il cast di Mare Fuori e svelando una verità importante su quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023, dove lei era presente in qualità di speaker radiofonica mentre gli attori sono stati invitati da Amadeus per promuovere la terza stagione.

Le scuse di Giulia Salemi al cast di Mare Fuori

Sempre su R101 Giulia Salemi ha fatto delle precisazioni:

“Ieri ho detto “mamma mia cosa ho fatto”, perché non me ne sono resa conto oggettivamente. Ho fatto un’autoanalisi. lo quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer. Io sono una stra-fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le 3 di notte. empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una 15enne”

Giulia Salemi ha così aggiunto:

“E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto li. lo sono permalosa, questo è il problema, e ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche. Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e anzi mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete”

Per ora nessuna replica è arrivata da parte di Giacomo Giorgio o dagli alti attori di Mare Fuori, che torneranno presto sul set per girare la quarta stagione della fortunata serie tv.

La crisi dei Prelemi

Non è un periodo facile per Giulia Salemi. Se dal punto di vista tutto procede a gonfie vele, lo stesso non si può dire per la sfera privata. Come ammesso dalla diretta interessata al Grande Fratello Vip, la 29enne sta attraversando un momento di crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia sta cercando di capire che direzione sta prendendo la loro relazione.