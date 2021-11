Giulia Salemi a Tale e Quale Show zittisce Malgioglio: cala il gelo in studio

Giulia Salemi nello studio di Tale e Quale Show per l’ultima puntata in onda su Rai Uno venerdì 5 novembre. L’influencer e conduttrice italo-persiana è stata invitata per sostenere il fidanzato Pierpaolo Pretelli, tra i protagonisti assoluti di questa edizione dello show di Carlo Conti. L’ex Velino di Striscia la notizia ha indossato i panni di Robbie Williams in una performance travolgente e ricca di verve.

Per interpretare il cantante inglese Pierpaolo Pretelli non ha avuto paura di mettersi a nudo e dopo aver tolto la canotta è rimasto addirittura in boxer. Un’immagine che ha mandato in estasi le tante fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’esibizione è piaciuta molto ai telespettatori e soprattutto a Loretta Goggi, che si è complimentata con Pretelli per la sua presenza scenica.

La performance è stata invece criticata da Cristiano Malgioglio che ha invitato Pierpaolo Pretelli a frequentare meno la palestra e a studiare di più per diventare un artista completo. A quel punto è intervenuta Giulia Salemi, che ha zittito il giurato di Tale e Quale Show.

“Vorrei dire a Cristiano che Pierpaolo studia tutti i giorni da mesi”, ha fatto sapere Giulia Salemi. Nessuna replica da parte di Cristiano Malgioglio, che ha preferito semplicemente restare in silenzio e snobbare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. È calato il gelo in studio ma Carlo Conti ha subito ripreso in mano le redini dello spettacolo.

Com’è noto non corre buon sangue tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio. I due hanno avuto più di qualche discussione al Grande Fratello Vip e di recente il paroliere ha tolto il “segui” su Instagram alla figlia di Fariba Tehrani.

Nessuna proposta di matrimonio

Contrariamente ai gossip trapelati nelle scorse settimane non c’è stata alcuna proposta di matrimonio a Tale e Quale Show. Qualcuno aveva infatti spifferato dell’arrivo in studio di Giulia Salemi e un romantico gesto da parte di Pierpaolo Pretelli. La Salemi era sì presente ma solo per supportare il suo grande amore. Per i fiori d’arancio, a quanto pare, c’è ancora tempo.