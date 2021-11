Giulia Salemi lascia il segno a Le Iene: il discorso che mette tutti d’accordo

L’influencer italo-persiana è stata intervistata per via della sua attività su Instagram

Giulia Salemi protagonista a Le Iene, nella puntata in onda su Italia Uno martedì 2 novembre 2021. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata intervistata da Nicolò De Devitiis in merito all’uso e abuso che gli influencer oggi fanno dei filtri su Instagram. Insieme alla Salemi sono stati intervistati altri personaggi di spicco dei social network come Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island, Sarah Altobello e Taylor Mega.

Le parole di Giulia Salemi sono però quelle che hanno lasciato più il segno tra i telespettatori de Le Iene. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ricordato i suoi problemi di autostima. Qualche tempo fa Giulietta si vedeva brutta e insicura e continuava a fare inutili paragoni con le altre celebrity presenti su Instagram e Facebook. Crescendo la Salemi ha capito che stava sbagliando e che la maggior parte di quello che si trova sui social network non corrisponde alla realtà.

Le parole di Giulia Salemi

“Adesso sto meglio con il mio fisico, è un processo lento, bisogna iniziare ad amarci e ad imporci agli altri per quello che siamo realmente, non permettere a nessuno di farci sentire inferiori o sbagliati e trovare il coraggio di mostrarci per quello che siamo realmente”, ha detto Giulia Salemi a Le Iene. La 28enne ha dunque invitato tutti ad utilizzare meno filtri su Instagram, soprattutto quelli più esagerati, e a mostrarsi per quello che si è davvero, tra autenticità e semplicità.

“Giulia Salemi è stata l’unica a parlare con onestà, senza nascondersi o ergersi a persona superiore che punta il dito contro gli altri pur sapendo di essere la prima a sbagliare”, ha fatto notare un utente su Twitter. Tanti, tantissimi, i complimenti nei confronti della figlia di Fariba Tehrani.

Nel programma tv di Davide Parenti Giulia Salemi ha confidato di aver subito tante cattiverie e giudizi negativi sui social network, che hanno minato la sua serenità. Oggi è riuscita a raggiungere un grande traguardo: quello di fregarsene di tali giudizi e di conseguenza accettarsi ed amarsi.

“Servizio molto interessante. Due aspetti molto negativi dei social: la ricerca della perfezione e le critiche spietate. Bisognerebbe fare educazione all’utilizzo dei social. Complimenti a Giulia Salemi che sui social si mostra spesso struccata”, ha osservato un fan della Salemi.

Il messaggio finale della giovane conduttrice è chiaro e semplice: amiamoci sempre e comunque, senza permettere mai a niente e nessuno di farci sentire inferiori o sbagliati.