Giulia Provvedi piange per il fidanzato al Gf Vip: crolla e gli manda un messaggio

Gf Vip 2018 news: Giulia Provvedi in lacrime per il fidanzato

Giulia Provvedi è crollata. L’uragano del Gf Vip 2018 si è fermato per un momento. Leggere la frase scritta dalla figlia di Stefano Sala l’ha commossa. E non poco. Ha ammesso che le manca il fidanzato e la sua famiglia. Questa esperienza televisiva si sta rivelando, per lei e la sorella, più dura del previsto. Dovrebbero essere abituate, visto che hanno partecipato (e trionfato) all’Isola di Famosi. E invece no. Anche nella Casa più spiata d’Italia ci sono stati momenti di debolezza, che comunque Giulia e Silvia hanno sempre saputo gestire benissimo. Il fidanzato di Giulia Provvedi non vuole comparire in TV, ma non è detto che, tra non molto, non possa dedicarle una frase importante.

Giulia Provvedi parla del suo fidanzato al Grande Fratello Vip

“Iniziano a passare le settimane – ha detto Giulia del Gf Vip –. Sembra come se nella vita sono sempre estremamente sensibile per ogni cosa e non riesco a gestirmi. Mi mancano sicuramente gli abbracci. Non ho percezione di quello che c’è fuori. Sono emozioni che vivo quotidianamente. Mi sento emozionata di riuscire a essere me stessa”. Nostalgia di casa e del suo compagno. Ma non per questo mollerà. E nemmeno il suo amico Francesco Monte, che sta attraversando un brutto periodo, soprattutto dopo l’ultimo scontro con Jane.

Incontro tra Giulia e il fidanzato al Gf Vip?

Benedetta Mazza ha trovato in Giulia Provvedi una grande amica: “Lei non ha freni inibitori, ma ha la intelligenza di capire le situazioni”. Anche Benedetta si è emozionata per il messaggio della figlia di Stefano Sala. Tra Benedetta e Stefano, ora come ora, c’è solo un’amicizia. E ultimamente il ragazzo ha spiegato perché non poteva parlare della sua fidanzata Dasha e come mai ha costruito quel tipo di rapporto con Benedetta. Ne vedremo ancora tante al Grande Fratello Vip 3: anche l”incontro tra Giulia e il fidanzato?