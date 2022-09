Giulia Pauselli: “Non rientro ad Amici ora, nome figlio è per Maria”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno accolto il loro figlio Romeo Maria lo scorso 30 agosto. I due ballerini di Amici di Maria De Filippi sono, così, diventati genitori per la prima volta. Ed ecco che dopo il parto lei si svela, rivelando alcuni dettagli inediti su come sta procedendo la loro nuova vita. Rispondendo alle domande dei suoi follower, Giulia ammette che c’è una nuova energia in casa. Fortunatamente il parto è andato bene e non può non constatare che rappresenta, a oggi, “l’esperienza più forte” della sua vita.

Racconta di essersi sentita potente e che Marcello è stato per lei “super motivante”, non lasciandola neppure per un secondo. La notte del parto per la Pauselli e Sacchetta è stata indubbiamente “la notte più bella” della loro vita. Difficile descrivere le emozioni provate in quella lunghissima serata. Precisa, inoltre, che il figlio è nato con parto naturale. Attualmente Marcello è protagonista, insieme a Mara Maionchi, di Nudi per la vita e, allo stesso tempo, è “un papà assolutamente presente”.

Non fa mancare nulla alla sua Giulia e al piccolo Romeo Maria. “Mi fa sentire bellissima nonostante io adesso ancora devo recuperare molto”, aggiunge la ballerina professionista del talent show di Canale 5. Ma qual è il motivo per cui hanno scelto di accostare questi due nomi per il loro prima figlio? Innanzitutto, la Pauselli confessa che sin da subito ha avvertito che stava attendendo un maschietto.

Avevano già una lista pronta con alcuni nomi, ma Romeo non era stato inserito. A proporlo è stato Marcello. La ballerina rivela che sin dal primo momento questo nome le è piaciuto “da morire”, tanto che l’ha preso subito in considerazione “anche perché rappresenta un po’ l’amore”. Quando hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, Giulia e Marcello hanno sottolineato il significato che ha per loro questo nome.

“La storia fra Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta del mondo. Corona anche la relazione fra me e Marcello”

Hanno deciso, in seguito, di aggiungere un nome femminile al bambino. Il motivo della scelta? C’entra anche Maria De Filippi. A Giulia non dispiaceva affatto che “alle spalle del nome di un maschietto ci fosse un nome femminile”. Vede questo accostamento “come se la sensibilità di una donna potesse abbracciare il nome di un maschi0”. Non può non far notare che si tratta di un nome abbastanza importante, anche se ammette che sia lei che Marcello non sono praticanti.

Nonostante ciò, fa presente che Maria è “il nome della Vergine Maria che spesso viene accostata all’immagine dei bambini”. A questo punto, la Pauselli spiega l’importanza che hanno dato a questo nome, citando la De Filippi.

“Non ultimo per importanza, Maria è una persona che per me e Marcello ha una grandissima importanza. Ci ha cambiato la vita. Maria ha veramente tantissimi significati ed è anche un modo, forse, per dimostrare la nostra gratitudine nei suoi confronti”

Giulia Pauselli dopo il parto tornerà ad Amici? La prima registrazione della nuova edizione del talent è già stata effettuata e, ovviamente, lei non è presente tra il corpo di ballo composto dai professionisti. La ballerina spiega che deve prima di tutto recuperare le forze e riprendere i vecchi ritmi.

“Spero di sì, ma lo farò solo nel momento in cui mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente. Non significa solo con dati alla mano sulla bilancia, c’è un recupero fisico importante, c’è la stamina che va recuperata. Il corpo deve ritornare in forma in grado di poter sostenere una performance, anche per non farsi male”

Con questo, precisa di non essere una persona fissata con le diete. Ma va considerato che il suo corpo “è uno strumento di lavoro” e, pertanto, richiede una cura particolare. Giulia sottolinea di essere seguita da una nutrizionista. Racconta ai follower di aver preso con questa prima gravidanza 14,4 kg.

In ogni caso, Giulia pensa di poter ballare ancora per qualche anno. “Il ballerino ha una vita breve e bisogna capire e accettare quando è il momento di abbandonare il palco”, spiega. Non solo, crede sia giusto “lasciare spazio al cambio generazionale”. In questo momento, spera di tornare “a ballare con dignità” per poi dedicarsi al mondo dello spettacolo, con vesti diverse.

Non solo, aveva anche “un piccolo principio di diabete gestazionale”. Adesso vuole solo godersi “questa silenziosa trasformazione”. Inoltre, aggiunge:

“Accetto tutto con consapevolezza e leggerezza, ci scherzo su spesso. Mi conosco bene e so che dal momento in cui potrò tornare ad allenarmi sarò un treno o un drago”

In quanto lei e Marcello sono entrambi ballerini, si aspetta che Romeo Maria segua il loro stesso percorso? Lascia a suo figlio libera scelta, com’è giusto che sia. Non può, però, non far notare che per lei è importante che abbia un hobby, una passione.