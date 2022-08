Giulia Pauselli ha partorito, papà Marcello svela nome del figlio

Giulia Pauselli ha partorito! Il grande giorno è arrivato: è nato oggi il figlio di Giulia e Marcello Sacchetta! Sembra essere passata quasi un’eternità da quando lo studio di Amici di Maria De Filippi è esploso nel momento in cui Maria De Filippi ha svelato che Marcello sarebbe diventato papà. E così da quel momento i fan della coppia, e sono tantissimi, hanno cominciato a seguire con affetto e sostegno la gravidanza della ballerina. Il momento di appendere le scarpette al chiodo non poteva essere più dolce di così, insomma.

Ad annunciare la nascita è stato Marcello, con un post su Instagram condiviso con la compagna Giulia. La coppia ha mantenuto il segreto circa il nome del figlio, sebbene sia stato scelto ormai mesi fa. Lo hanno svelato solo oggi, annunciando il suo arrivo. Il figlio di Giulia e Marcello si chiama Romeo Maria, è venuto al mondo stamattina alle 8,18: “L’emozione è indescrivibile”, ha commentato papà Sacchetta.

Marcello ha scritto che oggi non solo è nato il figlio Romeo, ma sono nati anche una mamma e un papà. Il nome non può che riportare a Romeo e Giulietta di William Shakespeare, infatti il coreografo ha dedicato al figlio appena nato una bellissima frase della tragedia di Shakespeare: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”. Insieme all’annuncio c’è una tenera foto in cui si vede la manina del piccolo stringere il dito del papà, mentre mamma Giulia stringe la sua manina. Un bellissimo quadretto di famiglia!

La coppia è al settimo cielo e non sono gli unici a sprizzare gioia in questo momento. L’amore che circonda Romeo Maria è già enorme e proviene non solo da amici, parenti e fan ma anche dalla grande famiglia di Amici. Sotto al post dell’annuncio, infatti, ci sono commenti gioiosi e cuori di tantissimi volti della scuola di Maria De Filippi. Hanno commentato Elena D’Amario, Emma Marrone, Tommaso Stanzani, Umberto Gaudino, Aka7even, Simone Nolasco, Martina Miliddi, Leonardo Lamacchia e tanti altri ex allievi. E poi ancora ci sono gli auguri di Giulia De Lellis, Elisabetta Gregoraci, Flavio Montrucchio, Ciro Ferrara e di Pamela Prati. Non resta che unirsi a questo enorme coro di benvenuto al figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta!