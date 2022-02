Giulia Pauselli, è già polemica sulla gravidanza: giudizi gratuiti, lei sbotta

Giulia Pauselli è già bersaglio dei tuttologi del Web. La ballerina è in dolce attesa e ha scelto di continuare a ballare fin quando sentirà che il suo corpo risponde bene. Sarebbe assurdo pensare che una futura mamma metta a rischio il bimbo che cresce nella pancia, eppure c’è qualcuno che ha già puntato il dito contro di lei per questo motivo. Si sa che Giulia Pauselli è incinta da poche settimane, ma tante sono bastate per scatenare le prime polemiche, che però lasciano il tempo che trovano. Nonostante ciò, quanto già successo ha convinto ancor di più la ballerina della sua scelta.

Giulia e Marcello Sacchetta hanno deciso di non vivere una gravidanza social. Non condivideranno tutto tramite i loro profili perché questa, al momento, per loro è il modo giusto per preservare e proteggere il figlio in arrivo. Da cosa? Dai giudizi e dalla cattiveria dei social. Lo aveva già spiegato la ballerina, oggi è tornata a parlare portando alla luce una critica ricevuta. A rivelare che Giulia continuerà a ballare ad Amici da incinta è stata Maria De Filippi. Lo ha fatto di sicuro senza pensare di scatenare commenti sul Web, ma si sa che c’è sempre chi è pronto a commentare tutto e tutti. E così è successo.

Su Twitter la ballerina si è imbattuta in questo commento: “Comunque non si potrebbe ballare né saltare da incinta. Mi chiedo se sa quello che fa”. Qualcosa che fa parte di antiche convinzioni, perché basta fare una ricerca e informarsi per scoprire che in realtà ballare in gravidanza ha dei benefici. Citando questo/questa tuttologo/tuttologa, Giulia Pauselli ha risposto così:

“È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza. Non c’è scritto da nessuna parte che non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare”

Una spiegazione che certa gente non meriterebbe neanche. Giulia però ha fatto bene a replicare anche perché la sua risposta potrebbe aiutare altre donne in dolce attesa che hanno dubbi simili e per smentire leggende metropolitane. Per accompagnare la sua risposta, la Pauselli ha pubblicato dei video di un’atleta di taekwondo che si è allenata fino all’ottavo mese, circa. Non è successo nulla. Non solo, ha pubblicato anche un video di Lorella Cuccarini che balla incinta. Anche nel suo caso il figlio sta benissimo.