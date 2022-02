Giulia Pauselli spiega il silenzio sulla gravidanza: perché non sarà social

Giulia Pauselli è incinta, si sa da circa dieci giorni ma solo ieri sera ha rotto il silenzio sulla gravidanza. Ma in un certo senso lo ha rotto per spiegarlo. L’annuncio è arrivato nella puntata di Amici di Maria De Filippi della settimana scorsa ed è stata proprio Maria a rivelarlo. Ha accolto Marcello Sacchetta congratulandosi con lui e il ballerino ha poi annunciato ad alta voce che diventerà papà. Le emozioni sono state molto forti, Giulia e Marcello sono una coppia molto amata dal pubblico di Amici e per questo c’è stato subito un grande affetto intorno a loro. Adesso però iniziano le curiosità da parte dei fan, alle quali forse non arriveranno risposte, non imminenti e non tutte.

La ballerina non sparirà da Amici in questa edizione, perché ha intenzione di continuare a ballare. Domenica si è esibita e di sicuro il pubblico ha provato un’emozione diversa nel vederla danzare. Marcello ha detto una delle frasi più belle che potesse dedicare alla compagna proprio su questo argomento. Intanto ieri sera è arrivato il primo messaggio della Pauselli sulla gravidanza. Giulia ha ricordato che un anno fa ha preso parte ad Amici Specials su Amazon Prime e proprio in quella occasione ha rivelato quanto desiderasse vivere questo viaggio verso la maternità. Il sogno si sta realizzando, anche il coreografo non vedeva l’ora di diventare papà. Giulia e Marcello vogliono vivere la gravidanza in modo privato:

“Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia. Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione”

Per questo fino a oggi non ha scritto né detto nulla sui social, insomma. Sebbene tanti aspettassero che Giulia e Marcello parlassero su Instagram e condividessero magari dolci foto, ciò non è avvenuto. Oggi lei ha spiegato perché. Non è detto che nei prossimi mesi non decidano di pubblicare foto col pancione, anche perché prima o poi si vedrà la pancia di Giulia nelle puntate di Amici. Per il momento hanno scelto di vivere l’attesa in modo intimo e non social.

Nonostante ciò sentono tutto l’affetto che arriva da parte dei fan e ha ringraziato tutti per i messaggi e anche per i consigli. E ha aggiunto che ringraziano anche “per le tante domande lecite e curiose alle quali al momento non ci sentiamo dì rispondere”. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono dei futuri genitori innamoratissimi: