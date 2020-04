Giulia Molino e Francesco, il rapporto oggi: “Lui è il mio opposto”

Giulia Molino parla del rapporto con Francesco Bertoli: amicizia o qualcosa di più? Il chiarimento

Tra Giulia Molino e Francesco Bertoli è nato un bellissimo rapporto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un legame così solido e profondo che non si è intaccato minimamente quando il talent show è finito, anzi forse si è rafforzato ancora di più. Quando Francesco è stato eliminato al Serale, Giulia si è sentita un po’ persa senza la sua spalla, ma le bastava sentirlo al telefono per ricaricare le pile. Oggi è proprio lei a parlare attraverso un’intervista del loro rapporto, da come è nato nella scuola di Amici a come è cambiato oggi. Ovviamente ha anche risposto a una domanda di gossip: Giulia e Francesco sono fidanzati? Chi li segue da sempre sa già ormai che sono solo amici. Chi li ha scoperti da poco potrebbe invece fraintendere e vedere del tenero tra loro.

Amici, l’amicizia tra Giulia e Francesco: “Lui è il mio opposto”

A Coming Soon ha raccontato che la persona con cui ha legato di più ad Amici è proprio Francesco, con cui sta trascorrendo anche la quarantena. Ma anche con Nyv e con Gaia, con cui ha un appuntamento appena sarà possibile. “Gaia è stata una scoperta”, ha aggiunto parlando di come si siano scoperte e conosciute nel tempo ed essendo sempre sincere e leali una verso l’altra. Ma veniamo al gossip su Giulia e Francesco. Lei ha smentito che sono una coppia: “No, assolutamente. Francesco per me è un amico. Lui è il mio opposto: io sono super estroversa, riesco a far parlare anche le pietre, lui invece è simpatico ma soltanto dopo tanto tempo che lo conosci. A primo impatto lui è chiuso, introverso. Francesco è sempre pronto ad aiutarti, non mostra mai le sue fragilità, si mostra sempre forte ma per me è un ragazzo davvero fragile e in questo ci troviamo tanto”.

Giulia e Francesco non sono fidanzati: “Un punto di riferimento”

Poi è tornata indietro nel tempo e ha parlato di Amici: “Nella scuola è stato un punto di riferimento. Quando è andato via avete visto infatti la mia reazione (ride ndr). Io sono una persona schiva, ho sempre paura che le persone possano usare le mie debolezze per farmi del male. Quindi quando stavo male l’unico punto di riferimento e di sfogo era lui”.