Gaia Gozzi a Sanremo 2021? La risposta, poi accetta l’invito di Giulia

Gaia Gozzi, la cantante e vincitrice di Amici 19 torna a parlare: le ultime news

Gaia Gozzi ha rilasciato una nuova intervista dopo la vittoria di Amici 19 e stavolta ha parlato del suo futuro musicale. Il Coronavirus ha fermato instore e concerti, ma sta concedendo ai cantanti usciti dal talent show di Maria De Filippi di avere tanto tempo per lavorare subito al nuovo album di inediti. Ed è proprio quello che sta facendo Gaia, oltre a studiare come saranno i suoi concerti quando sarà di nuovo possibile farli. Ma nella diretta su Instagram con Chi magazine oggi Gaia ha parlato anche del Festival di Sanremo… Ci sarà? Si candiderà? Verrà scelta da Amadeus nella sua seconda edizione? Ma soprattutto, Sanremo si farà?

Gaia Gozzi a Sanremo 2012? Lei chiarisce: “Non ci sto pensando in questo momento”

Tantissime domande a cui per ora non si può rispondere con certezza, ma almeno la prossima edizione del Festival di Sanremo dovrebbe essere salva. Al massimo slitterà di qualche settimana. Gaia Gozzi farà Sanremo 2021? Molti vorrebbero che i vincitori dei talent si presentino l’anno successivo al festival della canzone italiana. Così pare non è per Gaia, almeno per il momento: “Mah, le aspettative ci sono ma… Insomma prendo un po’ con le pinze questa cosa, non ci sto realmente pensando in questo momento. Mi sto concentrando nel fare canzoni nuove e avere materiale giusto, nel caso. Non è una possibilità che sto valutando, magari più avanti ci penserò”. Per ora, ha spiegato, si sta godendo la vittoria di Amici di Maria De Filippi, che è stata la sua grande rivincita.

Amici, Gaia a Napoli da Giulia appena si potrà: “Mangeremo e scriveremo canzoni”

Ma nella diretta con Chi Gaia ha anche accettato l’invito a Napoli di Giulia Molino, che le aveva fatto sempre durante una diretta con la rivista. Gaia sarà felicissima di visitare la città insieme a Giulia che è del posto, e non vede l’ora ha detto. Il suo pensiero è corso anche al cibo: “Mangeremo insieme e scriveremo canzoni, le cose più belle da fare in compagnia”.