Gaia Gozzi da X Factor ad Amici, oggi svela: “Ora lo so per certo”

Gaia Gozzi a Radio Bellla&Monella: l’intervista dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi

Gaia Gozzi è stata intervistata da Radio Bellla& Monella stamattina. Una chiacchierata con domande da parte dei fan in cui Gaia ha raccontato che non si aspettava di vincere Amici e che non vede l’ora di poter fare concerti, di fare quindi quella festa che non ha potuto fare a causa del Coronavirus. Gaia ha alzato la coppa da sola, senza ricevere abbracci, senza il bagno di folla che tutti i vincitori di Amici hanno avuto e senza il pubblico a gioire con lei in studio. Ma anche per questo la sua edizione rimarrà nella storia. Per Gaia Amici è stato rivincita, amore e musica, in attesa di gioire insieme ai suoi fan. Ci vorrà tempo per gli instore e per i concerti, ma lei si gode ugualmente la vittoria.

Gaia Gozzi e la vittoria ad Amici: “Un Big Bang di gioia”

Le prime parole ai microfoni di Radio Bellla&Monella sono state sulla vittoria inaspettata: “È realmente così. Io sono una persona che vengo rimproverata perché faccio sempre delle facce, e non me ne rendo conto. Non riesco a nascondere le emozioni. Ero veramente tanto sorpresa, felice… È stato un momento esplosivo, ho liberato anche emozioni che avevo un po’ represso in questo percorso. È stato un Big Bang di gioia”. Saprete già che Gaia ha già partecipato a un talent show ed era tra i favoriti anche a X Factor. Era nella squadra di Fedez, che le ha scritto durante Amici, ma è arrivata seconda. Ma anche questo è stato un tassello fondamentale del suo percorso.

Gaia, la vittoria ad Amici dopo il secondo posto a X Factor: “Ora lo so per certo”

Su X Factor, infatti, Gaia ha rivelato: “In quel momento ero felice, per me era tutto nuovo. Era la prima volta che calcavo un palco, già essere arrivata a quel punto era veramente un regalo. Tutti i momenti del mio percorso sono fondamentali, fanno parte di momenti di vita diversi. La vittoria ad Amici è arrivata in un momento più consapevole, è una vittoria che aspettavo da anni. C’è sempre quel quid di sorpresa, però è diverso”. Tutto è servito per arrivare a una consapevolezza: “Ora so per certo che voglio fare questo nella vita”, ha detto Gaia.