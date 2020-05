Giulia Molino discriminazione: “Sentito la necessità di parlarne”

Amici ultime notizie, Giulia Molino lungamente discriminata: il gesto che sorprende e che dona forza a chi viene bullizzato

Giulia Molino ha sempre difeso chi è vittima di bullismo: anche sul suo profilo Instagram, è dovuta intervenire a causa di insulti pesanti rivolti ad alcuni ragazzi. La cantante – che sa bene cosa significa essere discriminati – ha realizzato un video per alcuni suoi fan che vengono continuamente presi di mira perché hanno semplicemente scelto di essere sé stessi. Lei pure ha lottato per sentirsi libera: quando era in sovrappeso, ha combattuto contro le risate e le prese in giro di alcuni suoi compagni di classe.

Giulia Molino, messaggio arriva forte e chiaro: “Ho sentito la necessità di parlarne”

Mentre ci si sta chiedendo cosa sia successo a Giordana Angi di Amici Speciali, Giulia Molino ha realizzato una clip homemade per tutti coloro che vengono fatti sentire “fuori posto”: “Più forte, un video amatoriale, con le sue imperfezioni – ha raccontato attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram –. Ed è così che voglio pubblicarlo: imperfetto nella sua unicità. Ieri era la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Contro ogni forma di discriminazione. È per questo che ho sentito la necessità di parlare della storia di Anna, di Pietro, di Giulia, e di tanti altri ragazzi che ogni giorno lottano contro il bullismo e le emarginazioni sociali”.

Giulia Molino, niente Amici Speciali: ultimissime sul talent show

Giulia Molino ha concluso così: “Essere diversi ci rende unici, e nessuno, ma proprio nessuno, ha il diritto di farci sentire sbagliati per il proprio aspetto, per il colore della pelle, per l’orientamento sessuale. Pensateci. Ciao uagliù”. Sotto al video, non sono mancati quei fan che le hanno chiesto come mai non ha preso parte ad Amici Speciali e che “manca come l’aria”. Giulia si è saputa distinguere nell’ultima edizione del talent show e sicuramente non avrebbe abbassato il livello dei concorrenti del nuovo format che, grazie al televoto, ha raccolto una grande somma di denaro per la Protezione Civile.