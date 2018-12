Giulia e Irama, scambio di messaggi. I fan alla De Lellis: “Attenta”

Giulia e Irama, lo scambio di messaggi fa mormorare. I fan alla De Lellis: “Attenta”

Giulia De Lellis e Irama Plume continuano a scambiarsi zuccherose dediche social per la felicità dei loro fan. Nelle scorse ore è andato in scena su Instagram l’ultimo tenero botta e risposta, che ha riecheggiato il brano ‘Vuoi sposarmi’ del cantautore. “Mi vestirò come vuoi, tanto poi… Ti toglierò i vestiti“, ha scritto il vincitore della 17esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ad accompagnare una sua foto. Immediato l’eco della De Lellis: “L’unica folle“. L’intervento dell’influencer ha dato avvio a diversi commenti, di cui molti entusiasti. Non sono però mancati coloro che hanno espresso opinioni ‘allarmistiche’. Nella fattispecie diversi coloro che hanno messo in guardia l’ex di Andrea Damante…

I seguaci di Irama allertano Giulia

Negli scorsi giorni è trapelata una voce (diffusa dal settimanale Oggi) che sussurrava di una paparazzata in cui Irama sarebbe stato immortalato in compagnia di una ‘moretta’ non identificabile con Giulia. Sulla questione nessuno dei diretti interessati è intervenuto. Il gossip (tra l’altro, tutto da verificare) ha lasciato indifferente la coppia. Tuttavia alcuni fan stanno continuando a mormorare, mettendo in guardia la De Lellis: “Stai attenta, lo dico per solidarietà femminile”, “Sei sicura di essere davvero unica? Già sentita questa storia”, “State attente alla vostra Giulia, lo dico per lei. Da fan di Irama posso assicurare che non è affidabile nelle relazioni, purtroppo”, “Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio”… Questo un campione di alcune opinioni che sono piovute sotto all’intervento di Giulia.

Irama e Giulia, futuro? I fan si dividono

Tralasciando voci e avvertimenti, Giulia e Irama sono sempre più affiatati e complici come testimoniato dalle recenti dediche social al miele; dediche che, tra l’altro, si stanno via via facendo sempre più frequenti. Intanto i fan rumoreggiano e si dividono: c’è chi dà fiducia e stravede per la coppia e chi non scommetterebbe un euro su un futuro comune. Ma questo è gossip. La realtà di oggi racconta di una vera e felice relazione d’amore.