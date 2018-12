Giulia De Lellis, Irama sorpreso con un’altra? Il gesto dell’influencer

Giulia De Lellis, Irama avvistato con un’altra? Il gesto significativo dell’influencer, la situazione

Nelle ultime ore si è diffusa la voce che il cantante Irama Plume, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che nella rubrica ‘Pillole di Gossip’ ha sussurrato che l’interprete “non disdegnerebbe la vita notturna e la compagnia di ragazze”, tant’è che “qualche sera fa” sarebbe stato avvisato “un po’ su di giri in una nota gintoneria milanese in compagnia di una moretta”. Vero? Falso? E Giulia come ha reagito alla ‘pillola’? L’ex di Damante poco fa ha pubblicato un’Instagram Stories molto significativa che aiuta a far chiarezza sulla vicenda.

“Tanto lo sai che poi saranno ore, E passeremo la notte…”. Il video di Giulia

“Tanto lo sai che poi saranno ore, e passeremo la notte…“. I fan di Irama riconosceranno in fretta questi versi. Sono le parole del brano ‘Bella e rovinata’, quello stesso brano che poco fa Giulia ha inserito come tappeto musicale di una sua Stories Instagram mentre guardava fuori dal finestrino di un’automobile. Il filmato è pure corredato dalla foto del cd del suo Plume. Il tenero gesto arriva a distanza di un giorno dalle voci che parlavano di avvistamenti ‘pericolosi’ tra Irama e una non meglio specificata ‘moretta’. Certo la De Lellis non menziona nemmeno la vicenda, ma se uno più uno fa due e la matematica non è un’opinione, è logico pensare che l’avvistamento, o presunto tale, non ha scalfito di un millimetro la sintonia tra i due piccioncini.

Giulia e Irama: la love story procede a vele spiegate e con il vento in poppa

Giulia e Irama continuano la loro love story a vele spiegate e con il vento in poppa. Dopo un primo periodo in cui si sono ‘annusati e studiati’, sono ormai una coppia di fatto. A testimoniarlo ci sono anche le frequenti dediche social che avvengono praticamente a cadenza quotidiana. E pazienza se qua e là ogni tanto sbuca qualche spiffero o avvistamento: la popolarità ogni tanto sconta fastidiosi grattacapi.