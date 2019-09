Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno: “Mi manca già”

Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno. Ecco che cosa è successo

Dopo aver sfilato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Giulia De Lellis questa mattina è ripartita. Per lei gli impegni sembrano interminabili e stamattina la giovane doveva posare per uno shooting, a Roma, molto importante. Durante il viaggio in treno, però, le è capitato qualcosa di davvero inaspettato. Giulia infatti ha conosciuto una bambina ma l’episodio, seppur ricco di dolcezza, sembra averle lasciato un po’ di amaro in bocca. Se seguite la De Lellis, infatti, saprete quanto adora i bambini, non a caso è affezionatissima alle sue due nipotine Matilde e Penelope, anche loro ormai diventate piccole star del web. La modella romana, dunque, questa mattina nel vagone in cui viaggiava ha conosciuto una bambina di 19 mesi che l’ha subito conquistata. Giulia ha quindi iniziato a giocare con lei ma purtroppo è accaduto un piccolo imprevisto. Il papà della piccola, infatti, ha richiamato la sua figlioletta credendo che stesse disturbando la De Lellis.

“Storie di treni”, il racconto di Giulia De Lellis sui social

Sul suo profilo Instagram, tre le stories, Giulia ha postato un video dove ha provato a registrare la voce della piccolina. L’influencer ha raccontato cosa è successo scrivendolo: “Questa bimba si chiama Clarissa, ha 19 mesi. Ha giocato con me fino a poco fa ma poi il papà (solo con lei, forse per la prima volta secondo me) l’ha allontanata perché pensava disturbasse. Ora le sta provando tutte per farla ridere…ci sta riuscendo. Qualcuno dica a quell’uomo, però, che non disturbava affatto, anzi, mi manca già! È così bella! Ha 4 denti. Come farò?!? Chissà se la rivedrò…”.

Giulia De Lellis, il suo libro sta per arrivare nelle librerie

Il 17 Settembre in tutte le librerie d’Italia arriverà il libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ firmato da Giulia De Lellis. In questi giorni, l’influencer ha rivelato un po’ di cose riguardanti la sua prima fatica letteraria e nei guai ci è finito il suo ex fidanzato Andrea Damante. Pare che il dj la tenesse letteralmente a stecchetto vietandole di mangiare alcuni cibi, tra cui cioccolata e carboidrati. Inoltre, la bella modella ha svelato in che modo si è vendicata quando ha scoperto i tradimenti del suo fidanzato, lasciando tutti senza parole.