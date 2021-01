Giulia De Lellis torna in Italia: perché non farà la quarantena

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata travolta dalle critiche per via della sua breve vacanza in Svizzera

Ritorno a casa per Giulia De Lellis. La web influencer ha annunciato sul suo profilo Instagram che le sue vacanze in Svizzera sono finite. In compagnia di un paio d’amici e del nuovo fidanzato Carlo Beretta l’esperta di tendenze ha trascorso Capodanno a St. Moritz, nella casa del rampollo che frequenta ormai da qualche mese. La scelta di trascorrere l’ultimo dell’anno sulla neve ha indignato tanti follower, che hanno accusato la De Lellis di non dare il buon esempio come Chiara Ferragni, rimasta a casa come la maggior parte degli italiani.

Giulia De Lellis si è prontamente difesa ribadendo che i viaggi all’estero sono consentiti dal Dpcm di Natale e che è entrata in Svizzera con tutti i controlli necessari. Ora la De Lellis è tornata a parlare del caso spiegando che non dovrà fare la quarantena a Milano, dove vive da tempo. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole visto che durante l’ultima conferenza stampa il premier Conte aveva spiegato che chi si recava all’estero per turismo doveva poi sottoporsi ad un periodo di quarantena al rientro in Italia.

Eppure non è così e per zittire tutti Giulietta ha fatto il punto della situazione sui social network. La 24enne ha affermato di essersi documentata sul sito governativo Viaggiare Sicuri e di aver telefonato al 1500, il numero attivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza per rispondere a tutte le domande dei cittadini sull’emergenza Covid-19.

Giulia De Lellis ha fatto sapere ai suoi quasi cinque milioni di follower:

“Ho fatto il tampone molecolare ed è negativo. Posso tornare in Italia. Se il tampone viene effettuato 48 ore prima di tornare in Italia è un’alternativa alla quarantena”

In realtà consultando proprio Viaggiare Sicuri si può leggere quanto segue:

“Chi si sia recato tra il 21 dicembre e il 6 gennaio in un paese dell’elenco C, per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, può entrare/rientrare in Italia sottoponendosi a test molecolare o antigenico nella 48 ore precedenti l’ingresso, compilando la necessaria autodichiarazione e informando la Asl. Non è previsto l’isolamento fiduciario, a meno che non si sia sprovvisti dell’attestazione di test molecolare o antigenico”

Come ha giustificato Giulia De Lellis il suo ingresso in Svizzera? Forse con “motivi di lavoro” visto che durante i giorni a St.Moritz non sono mancati sul suo profilo scatti di abiti, completi intimi e pellicce. Proprio queste ultime hanno portato ad un’altra polemica: secondo alcuni utenti la De Lellis indosserebbe solo pellicce vere. È scoppiato un vero e proprio putiferio sul quale la diretta interessata non ha mai voluto fare chiarezza.

Polemica a parte procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Durante le festività natalizie sono arrivate le prime presentazioni in famiglia e secondo le ultime indiscrezioni i due sono pronti per la convivenza. La terza per Giulietta dopo quelle con Andrea Damante e Andrea Iannone.