Giulia De Lellis svela l’altro lato di Iannone: “Inc..to nero, tanto per cambiare”

Bacini, bacetti, abbracci, dediche zuccherose, ‘botta e risposta’ romantici e tanti altri gesti assai melliflui: Giulia De Lellis e Andrea Iannone, da quando sono decollati in amore, li abbiamo sempre visti così, spensierati e contenti. Oggi l’influencer, invece, ha mostrato l’altro lato del pilota, quello adirato. Eh sì, perché in maniera piuttosto insolita ha ritratto la sua dolce metà con il viso corrucciato con tanto di didascalia eloquente nel descrivere il suo stato d’animo: “Inc…to nero, tanto per cambiare”. Certo non con Giulietta, visto che lo si vede con viso da duro mentre digita qualcosa sullo smartphone. Fatto sta che vien da dire: “Ohibò, ma che succede?” Quel “tanto per cambiare” che significa? Che il centauro di Vasto si spazientisce spesso? Chissà, probabilmente motivi di lavoro o di altro genere, ma non certo legati alla De Lellis visto che lei è trattata con i guanti bianchi.

Iannone nel cuore di Giulia e non solo: accolto a braccia aperte anche dalla sorella della De Lellis

A provare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia portata in palmo di mano dal pilota non ci sono soltanto gli indizi social, ma c’è anche un affettuoso spiffero giunto pochi giorni fa dalla sorella di Giulietta. Su Instagram, interpellata dai fan sulla love story tra Iannone e la cara sorellina, ha detto: “Andrea è il mio preferito in assoluto.” A scanso di equivoci, si è riferita ad Andrea Iannone e non ad Andrea Damante. Insomma, il centauro ha stregato non solo il cuore dell’influencer ma anche quello dei suoi familiari.

Damante già lontano da Sara Croce?

Giulia, dopo il naufragio definitivo della storia con Damante, ha ritrovato gioia e felicità al fianco di Iannone. Il deejay veronese invece sembra che abbia allacciato di recente una relazione con Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Tuttavia, spifferi freschi freschi mormorano che i due sarebbero già distanti, nonostante persone molte vicine all’ex tronista, almeno secondo quanto riportato dal magazine Chi, erano sicure che stavolta per Damante era quella giusta.