Andrea Damante e l’ex Madre Natura, cala silenzio: i due distanti

Andrea Damante e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, cala il silenzio: i due distanti, la situazione

Soltanto pochi giorni fa rimbalzava il gossip su Andrea Damante e Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. I ben informati sussurravano che tra il deejay veronese e la modella stesse per nascere qualcosa di importante. Addirittura, la rivista Chi mormorava che persone molto vicine all’ex tronista di Uomini e Donne assicuravano che lui avesse trovato la donna giusta per imbastire una relazione solida. Tuttavia, a oggi, ci sono più ombre che luci sull’affaire sentimentale. Come ha notato 361magazine pare proprio che i due siano distanti e non proprio innamorati pazzi come qualcuno aveva voluto far credere.

“E ora, mentre lui continua a dedicarsi al suo primo amore, la musica, lei è in vacanza con una sua amica in America. Sarà già finita? Chissà… per ora le loro strade si sono divise, ma potrebbe trattarsi di una pausa temporanea, dovuta a impegni già presi precedentemente.” Questo è ciò che scrive 361magazine. E in effetti la ragazza è negli Usa da diversi giorni mentre il deejay prosegue il suo tour estivo nei locali, alternandolo al lavoro negli studi di registrazione milanesi. Che cosa sta succedendo? L’amore non è decollato? D’altra parte bisogna andare con i piedi di piombo anche sulle parole ‘amore’ e ‘coppia’ visto che i diretti interessati non hanno mai ufficializzato la love story, tanto meno si sono esposti pubblicamente insieme.

Sara e Damante: il gesto della modella poi il silenzio

L’unico gesto che è parso confermare il gossip, è stato un breve filmato della Croce pubblicato tra le sue Stories Instagram qualche giorno fa. Nella fattispecie la ragazza, mentre era in California, ha ripreso un cartellone pubblicitario dove spiccava il faccione di Damante, taggandolo. Un gesto arrivato poche ore dopo che era stato diffuso lo spiffero della love story tra lei e il deejay. Da allora sui due è calato il silenzio. Sara si diverte in America con le amiche, mentre Andrea va, come al solito, a tutto gas alla consolle. Chissà se li rivedremo assieme oppure se è stata soltanto un’avventura.