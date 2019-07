Sara Croce si sbilancia: “Ovunque, Andrea Damante”. Gossip dagli Usa

Sara Croce si sbilancia: “Ovunque, Andrea Damante”. Il video dedicato all’ex tronista

Dopo che il gossip li ha paparazzati insieme ripetutamente, ora Sara Croce e Andrea Damante non si nascondono più tanto che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, attualmente in California, dedica una Stories Instagram al deejay veronese. Dunque gli spifferi trapelati negli scorsi giorni sembrano essere tutti assolutamente confermati: i due fanno sul serio. Che sia la volta buona per l’ex tronista di Uomini e Donne di avventurarsi in una love story ‘seria’ dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis? I presupposti ci sono tutti, poi chissà… L’amore a volte può riservare colpi di scena inaspettati, nel bene e nel male.

“Con Sara faccio sul serio”, il gossip su Damante e l’ex Madre Natura

“Ovunque Andrea Damante” scrive Sara Croce tra le sue Stories ‘americane’, ritraendo un cartellone pubblicitario in cui spicca proprio il faccione del deejay. A parte la celebrità d’oltreoceano del veronese, si tratta del primo gesto pubblico che i due si scambiano volontariamente da quando sono iniziate a circolare voci sulla loro relazione. Relazione che il settimanale Chi, negli scorsi giorni, ha descritto come ben avviata tanto che Damante avrebbe confessato agli amici più stretti: “Con Sara faccio sul serio”. Nel frattempo i due sono lontani: lei si trova a Los Angeles mentre lui in queste ore è a Milano mentre nei prossimi giorni sarà impegnato alla consolle lungo lo Stivale con tappa anche al Pineta di Formentera.

Come si sono incontrati il deejay e la modella

Sempre il settimanale Chi, di recente, ha narrato anche come è cominciata la storia tra Sara e Andrea. Tutto è nato grazie ad amici in comune. E subito è scattata la scintilla. Pare che il deejay sia rimasto immediatamente stregato dalla ragazza. Così si è messo all’opera, procurandosi il suo numero di telefono e iniziando a corteggiarla. Corteggiamento assai gradito dalla Croce che ha fatto spiccare il volo al rapporto tra cenette romantiche a Milano, qualche giorno di relax in Versilia e una toccata e fuga a Mykonos. E il bello pare che debba ancora venire: viva l’amore.