Iannone – De Lellis, parla la sorella di Giulia: frecciatina a Damante

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, parla la sorella dell’influencer: i rapporti con il pilota e la frecciatina ad Andrea Damante

Procede a gonfissime vele la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il centauro e l’influencer, dopo essere usciti allo scoperto e dopo essersi pigliati una buona dose di scetticismo da parte di diversi fan, stanno pian piano facendo ricredere anche i più ‘duri’. Romanticherie, dediche zuccherose e scatti melliflui sono le armi che usano per mostrare quanto la loro love story sia passionale e autentica. Un’autenticità particolarmente apprezzata anche dalla famiglia di Giulia, come ha lasciato intendere Veronica, la sorella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Iannone è il migliore in assoluto”. Veronica non ha dubbi sul nuovo fidanzato della sorella

Iannone non ha stregato soltanto Giulietta, ma anche la sua family. Su Instagram, Veronica, ‘interrogata’ dai fan sul rapporto che ha instaurato con il nuovo fidanzato della sorella, ha dato una risposta molto positiva e chiara: “È il mio preferito in assoluto.” Una presa di posizione che inevitabilmente fa scattare il paragone con Andrea Damante, ex storico della De Lellis. Insomma, Veronica, nonostante abbia avuto molto più tempo per conoscere il deejay veronese, non ha dubbi: l’altro Andrea, Iannone, “è il migliore in assoluto”. La frecciatina, seppur indiretta, è servita.

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: quei tradimenti che fanno male

D’altra parte la fine della love story con Damante non è stata proprio una passeggiata per Giulia. Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni, è emersa la verità: la rottura è stata causata anche da tradimenti dell’ex tronista nei confronti della De Lellis. La voce è iniziata a circolare subito dopo il naufragio della relazione, ma è stata confermata dall’influencer soltanto in seguito, una volta che il clima attorno al rapporto andato a pezzi si è raffreddato. La situazione non sarà sicuramente nemmeno piaciuta ai familiari di Giulia che pare proprio che ora vedano in Iannone un bel principe azzurro di cui fidarsi.