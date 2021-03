Giulia De Lellis su tutte le furie: spunta un video che fa male

A volte il passato torna a galla e può far male, tanto male. Ne sa qualcosa Giulia De Lellis, che è stata attaccata su Instagram per via di un vecchio video che la vede protagonista. Un filmato di Pomeriggio 5, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era una delle opinioniste di Barbara d’Urso. All’epoca Giulietta era stata invitata a dire la sua sulle ragazze curvy.

L’opinione della De Lellis aveva fatto parecchio scalpore:

“Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è quattro delle mie”

Parole forti, aberranti, che avevano indignato tutti all’epoca e che oggi sono riapparse sui social network. Una mossa che non è particolarmente piaciuta a Giulia De Lellis che, attraverso una serie di storie Instagram, ci ha tenuto a difendersi e a far capire ai suoi follower che col tempo è cambiata.

Sono passati circa quattro anni da quell’esperienza a Pomeriggio 5 – dove, va precisato, Giulia De Lellis non ha più messo piede – e la web influencer si ritiene cambiata e maturata. Tanto che l’ex fidanzata di Andrea Damante è sbottata:

“Nella vita si cresce, si cambia idea, si impara, si va avanti! Mi spiace che alcune persone non accettano questo e pur di ferirmi tirano fuori cose del mio passato o accuse basate sul nulla!”

Giulia De Lellis ha rimarcato che da quell’ospitata da Barbara d’Urso sono cambiate tante cose. In primis è cambiata la 25enne, che ci ha tenuto a rimarcare le sue idee e i suoi valori. In effetti da allora Giulietta ne ha fatta di strada: partita come corteggiatrice di Uomini e Donne è diventato un personaggio influente, assai seguito e amato.

Nel 2021 Giulia De Lellis è una delle personalità italiane più seguite, sui social network ma anche in tv. Oltre a lavorare come modella e web influencer la nuova fiamma di Carlo Beretta si sta dando da fare come attrice e conduttrice.

Ha lavorato nel nuovo film di Michela Andreozzi – Genitori VS Influencer – e sta per debuttare come conduttrice alla guida del format inglese Love Island. È inoltre molto richiesta come testimonial da vari brand di moda e bellezza. Un futuro tutto in salita dunque.

E di recente Giulia De Lellis ha ricevuto pure i complimenti di Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha appoggiato in pieno la scelta di Real Time di puntare sulla De Lellis come nuova presentatrice della rete.