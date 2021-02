Fabio Volo e De Lellis, Genitori vs Influencer: data di uscita e dove vederlo

L’attesa per l’uscita del film Genitori vs Influencer sta per terminare. Le riprese sono state ultimate ed ora non resta che aspettare domenica 4 aprile 2021, la data in cui la pellicola sarà disponibile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. Il film è stato diretto da Michela Andreozzi ed è stato scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci.

Nel cast un nome di peso del cinema nostrano, Fabio Volo, e un’attrice agli esordi (ma già molto nota in tv e sul web), Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e oggi influencer affermata.

Michela Andreozzi, a proposito dell’uscita dell’opera il 4 aprile su Sky e Now Tv, si è detta parecchio felice in quanto, per via delle sale chiuse a causa del Covid, le famiglie potranno comunque avere un “piccolo momento di svago” cinematografico tra le proprie mura domestiche. La regista – come riferisce 361 Magazine – ha parlato, sempre in merito a Genitori VS influencer, di una commedia “più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme”. L’artista si augura che il lavoro svolto e distribuito a partire da inizio aprile possa essere una sorta di suo “regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema”.

A fare eco alla Andreozzi è stato Massimiliano Orfei, COO di Vision Distribution. Orfei ha dichiarato che nel film “si incontrano e confrontano” due generazioni sui diversi punti di vista rispetto al presente digitale e il suo giusto uso e consumo. Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis insieme ad un cast divertente “ci offriranno l’occasione di ragionare con il sorriso”, assicura Orfei.

Oltre ai già citati Volo, Francesconi e De Lellis, il cast è arricchito da Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni. E ancora: Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno.

Genitori vs Influencer, trama e curiosità

Il film è ascrivibile al genere della commedia e narra la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia e vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). Con lei ha un rapporto stretto. Rapporto che va in crisi quando lei entra nella fase adolescenziale. Viene “rapita” dallo smartphone e inizia a pensare di diventare influencer. Donna dalla quale trarre ispirazione è il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis). Inutile dire che il ‘filosofo’ Paolo non veda affatto di buon occhio le mire della figlia.

Pur di recuperare il rapporto Simone, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer, facendogli comprendere non solo i contro ma anche i pro delle piattaforme web.

I produttori del film: “Si tratta di uno spaccato generazionale”

Genitori vs Influencer è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution. Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, i produttori, spiegano che il tema del film è di grande attualità.

“Come genitori boomer di 4 ragazze adolescenti super social – affermano – sentivamo la necessità di trattare un tema così ingombrante e complesso. Michela è riuscita a centrare perfettamente il punto raccontando uno spaccato generazionale in modo divertente ironico e romantico senza giudicare buoni e cattivi dove siamo certi ognuno troverà qualcosa di familiare”.