Giulia De Lellis diventa conduttrice. Costanzo: “Ha fatto la sua gavetta”

Tutto pronto per il debutto da conduttrice di Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante e Andrea Iannone presenterà un nuovo programma su Real Time: Love Island. Un format straniero che parla di coppie, amore e tradimenti. Un argomento caro a Giulietta dopo il successo del libro autobiografico Le corna stanno bene su tutto…ma io stavo meglio senza.

La scelta della De Lellis non è particolarmente piaciuta a tutti visto che la 25enne non ha molta esperienza come conduttrice. In tv ha debuttato come corteggiatrice a Uomini e Donne, poi ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip e infine ha avuto una breve partecipazione a Giortì, con Gemma Galgani. Eppure Maurizio Costanzo, che ha avuto modo di conoscere Giulia, è sicuro del talento della ragazza.

Interpellato sull’argomento nella rubrica che cura da anni sul settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha difeso Giulia De Lellis da una lettrice che criticava la scelta di inserirla al timone di Love Island. Queste le parole di Costanzo, che una volta ha invitato la De Lellis al Maurizio Costanzo Show:

“Da quello che so Giulia De Lellis ha fatto la sua gavetta. Poi, parliamo chiaro: non va a condurre Superquark ma un reality show”

Il pensiero di Maurizio Costanzo è dunque chiaro: un personaggio come Giulia De Lellis va più che bene per Love Island. Un format leggero e spensierato, decisamente nelle corde della web influencer di Pomezia.

Love Island, quando inizia il programma di Giulia De Lellis

Love Island è un dating reality interattivo in cui un gruppo di single cerca l’anima gemella durante una vacanza all’insegna dell’amore. Protagonisti saranno uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, che vivranno la loro magica esperienza insieme nella villa di Love Island 24 ore su 24 nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

Trovare l’anima gemella non è mai così semplice quindi tra giochi di strategia, prove da superare, flirt e inevitabili gelosie toccherà ai protagonisti riuscire a conquistare il pubblico da casa che avrà un ruolo fondamentale ed inedito sullo svolgimento del programma. In questo periodo sono iniziati i casting mentre lo show dovrebbe andare in onda tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Love Island è un format inglese venduto in oltre venti nazioni. Stando a quanto spifferato da Giornalettismo Giulia De Lellis è stata scelta dagli autori per la sua spontaneità. La web influencer ha battuto la concorrenza di altre conduttrici molto più navigate.