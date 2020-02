Giulia De Lellis nel video di Andrea Damante: due incontri in due giorni

Giulia De Lellis nella story Instagram di Andrea Damante: ennesimo incontro alla Milano Fashion Week

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incontrati di nuovo alla Milano Fashion Week. Dopo l’evento Moncler di ieri, dove sono stati pizzicati a chiacchierare nel backstage, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati avvistati alla stessa sfilata, quella di Iceberg. Con assoluta nonchalance il deejay ha ripreso e postato tra le sue storie di Instagram alcuni momenti della passerella, inclusa la sua ex fidanzata, seduta al lato opposto al suo. Una ripresa (video più in basso) che sta già facendo discutere e soprattutto sta facendo sognare i più romantici, che da anni attendono un ritorno di fiamma nonostante i tradimenti e le altre storie di Andrea e Giulia. E sì perché il primo risulta ancora fidanzato con Claudia Coppola, una ragazza estranea al mondo dello showbiz, mentre la seconda convive in Svizzera con il pilota di Motogp Iannone.

Il comportamento ambiguo di Andrea Damante nei riguardi di Giulia De Lellis

“Andrea Damante mi fa ridere perché fa finta di riprendere la sfilata di Iceberg ma in realtà inquadra Giulia”, ha scritto qualche fan su Twitter. In effetti il comportamento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparso piuttosto ambiguo. Data la popolarità che ha avuto la loro storia d’amore qual è il senso di inquadrare proprio la tanto chiacchierata ex fidanzata? Un modo per dimostrare che sono grandi amici ora? O la prova che Andrea è ancora cotto di Giulia? E come ha reagito Claudia a tutto ciò? Al momento solo tante domande che non hanno risposta e che stanno facendo mormorare parecchio il web.

In che rapporti sono rimasti Andrea Damante e Giulia De Lellis

Nonostante i pettegolezzi e il best seller Le corna stanno bene su tutto, il rapporto tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non si è mai interrotto del tutto. I due sono rimasti buoni amici, come confessato dalla web influencer in una recente intervista a Verissimo. “Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”, ha assicurato la it girl di Pomezia.