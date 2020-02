Andrea Damante e Giulia De Lellis ‘beccati’ insieme: Milano mormora

Tana per Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due prodigi del web, nonché ex, sono stati ‘pizzicati’ insieme all’evento milanese ‘Moncler Genius’, che si è svolto ieri sera, durante la settimana della moda di Milano, in corso dal 18 al 24 febbraio. A darne conferma una foto che ha divulgato Deianira Marzano. E dallo scatto si riconoscono chiaramente i due ex piccioncini che tanto hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne prima che succedesse il patatrac: dannate corna e dannato deejay. Giulia, alla fine di tutto, l’ha presa con filosofia, nel vero senso della parola, visto che sulla vicenda tradimenti ci ha pure scritto un libro (ok, lo ha ‘inquadrato’ come si deve una scrittrice professionista, Stella Pulpo): ‘Le corna stanno bene su tutto’ (con tanto di record d’incassi e di vendite). Ma torniamo alla serata di ieri…

Milano: Giulia e Damante ‘pizzicati’, ma…

Nella paparazzata Giulia è proprio vicina a Damante, con la bocca spalancata, mentre sembra essere intenta nel comunicargli qualcosa. Lui è di spalle, ma una parte del profilo è ben visibile e, sì… è proprio lui. Milano e i fan continuano a mormorare, nella speranza di un incredibile ritorno di fiamma. La situazione, però, è alquanto ingarbugliata. La realtà, a differenza dei sogni, presenta infatti qualche piccola variazione di percorso in più e una strada spesso più accidentata. In breve, oggi Giulia è felicemente fidanzata con Andrea Iannone (seppur hanno rallentato sui social con le dediche e le foto al miele – causa la delicata vicenda sportiva in cui si è ritrovato il motociclista); mentre Damante ha finalmente trovato amore tra le braccia di Claudia Coppola. Insomma, ma dove sta questo ritorno di fiamma?

Andrea e Giulia De Lellis: chi vivrà, vedrà!

Eppure c’è chi non si arrende e sussurra che i due, in realtà, si amano ancora. Una sorta di Stefano De Martino – Belen Rodriguez in salsa post-Uomini e Donne. Bhe, in questi casi non resta che dire: chi vivrà, vedrà! Se poi è vero che “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano…”