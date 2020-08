Giulia De Lellis, la sorella e Iannone: arriva la difesa ma scoppia polemica

Non si placano le polemiche sulla sorella di Giulia De Lellis, e questo nonostante Veronica, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno della piccola Matilde, abbia cercato di chiarirsi su Instagram con un lungo post in cui spiega il motivo che l’ha spinta a scrivere ad Andrea Iannone. In realtà il gossip sul rapporto tra la famiglia di Giulia e Andrea Damante non è mai mancato, e in quasi tutti i casi si è parlato di legami non proprio solidi, forse perché la famiglia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, non ha ancora superato il tradimento consumato un po’ di temo fa. Ma cosa sta succedendo esattamente nelle ultime ore? Facciamo il punto della situazione.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, una storia chiacchieratissima dopo il tradimento

Di recente Veronica ha scritto ad Andrea Iannone un messaggio che ha mandato i fan della coppia su tutte le furie perché confermava quanto si diceva da tempo, cioè che la famiglia di Giulia, pur essendo felice per il suo ritorno di fiamma con Damante, non era riuscita a superare del tutto il trattamento che la De Lellis aveva ricevuto. Come non essere d’accordo, visto che un tradimento ha ben poco di tollerabile, e il fatto stesso che Giulia abbia perdonato il suo Andrea ci sorprese non poco all’epoca. Noi e molti altri. Certo poi arrivò il libro, e l’odore di business divenne quasi insopportabile, ma il ritorno di fiamma fu comunque applaudito da tutti perché Giulia e Andrea erano una delle coppie più amate del programma di Canale 5 e forse una seconda possibilità la meritavano. Ma torniamo a Veronica.

Veronica De Lellis e Andrea Iannone: il rapporto dopo la rottura con Giulia

La sorella di Giulia è stata sommersa di critiche al punto da dover intervenire su Instagram con un post chiarissimo: “Tutto questo disagio – ha scritto sul social network di Mark Zuckerberg – per aver fatto gli auguri ad un Amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, dato che avevo già spiegato a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata, di mia sorella rimarrà tale!”. Le parole della De Lellis sono tutt’altro che ambigue: ritiene che Iannone sia una persona con cui mantenere i rapporti, e a nulla serviranno le proteste di chi crede che il suo gesto sia stato inopportuno.

Le ultime news su Andrea e Giulia, e perché Veronica non ha sbagliato

Una scelta saggia – permettetecelo – perché è davvero deprimente assistere a diatribe social tra parenti ed ex dopo che le storie finiscono; Veronica invece ha dimostrato di essere fatta di un’altra pasta. Cosa che purtroppo non è servita a molto, visto che su Instagram continuano le accuse, e la polemica accenna a non placarsi. Giulia e sua sorella si sono completamente dedicate al compleanno della bellissima Matilde; chissà se decideranno di dedicare un paio di minuti a quanto sta accadendo in rete.