Giulia De Lellis, la sorella snobba Damante ma non Iannone: “Auguri zio”

Un Andrea è di troppo, almeno per Veronica la sorella di Giulia De Lellis. Destino vuole che la nipote dell’influencer dei record, Matilde, sia nata lo stesso giorno di Andrea Iannone, cioè il 9 agosto. Fin qui nulla di male, una pura coincidenza. Ciò che invece non è una coincidenza bensì una certezza è che Veronica è rimasta in buoni rapporti con il pilota di Vasto, come testimonia la dolce dedica che gli ha riservato su Instagram poche ore fa. “Auguri zio”, ha scritto a corredo di uno scatto in cui si vede il motociclista tenere in braccio la piccola Matilde. L’istantanea, con ogni probabilità, risale a quando la De Lellis e Iannone stavano assieme. Finita qui? No. Curioso infatti notare come Veronica sia stata tanto attenta a omaggiare l’ex della sorella e come sia stata altrettanto attenta a non menzionare minimamente Damante, attuale fidanzato di Giulia (anche se c’è in corso una forte crisi). E curioso pure…

Veronica De Lellis e quel gesto per Iannone… E Damante?

Curioso pure osservare che la sorella di Giulia su Instagram non segue il deejay veronese. Insomma, pare abbastanza chiaro che Veronica nutra, se così si può dire, più simpatia per l’Andrea di Vasto piuttosto che per quello di Verona. Intanto, altra cosa da segnalare, seppur scontata, è che Damante non si è fatto vivo al compleanno della piccola Matilde, la nipote adorate della sua Giulietta. D’altra parte l’ex tronista lo si è visto tutto solo nella giornata di ieri al matrimonio della cugina. In quel frangente è stata la De Lellis a mancare. Pare che la crisi che si è innescata dopo il clamoroso ritorno di fiamma dei Damellis sia tuttora in corso e che stia facendo aumentare le distanze nella coppia. Chissà che piega prenderà la love story.

Giulia tutta casa, famiglia e nipotina

Se Damante è lontano, Giulia è tutta casa e famiglia. Meno attenzioni al suo uomo, tutto di guadagnato per la nipote Matilde a cui l’influencer è legatissima, così come è legatissima alla sorella Veronica. Ora non resta che attendere gli sviluppi di casa Damellis: per ora sono previste perturbazioni minacciose con possibilità di burrasca sentimentale in arrivo.