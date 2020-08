Damante e Giulia, crisi senza fine: lei manca a un evento importante

Sono sempre più distanti Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei giorni scorsi, dopo giorni di rumors e indiscrezioni, per bocca dell’influencer, hanno ammesso che stanno affrontando un periodo di crisi. Oggi arriva un’ulteriore conferma che la distanza che è venuta a crearsi nella relazione è tuttora ben presente. Rimane da capire se è incolmabile oppure no. Ma cosa è accaduto? In queste ore, in Sicilia, si sta celebrando il matrimonio di una cugina del deejay veronese che è volato sull’isola per prendere parte all’evento. Peccato che al suo fianco al posto di esserci Giulia ci sia stato uno dei suoi inseparabili amici, Alessandro. Il fatto che la De Lellis non abbia accompagnato Andrea a un appuntamento familiare tanto importante getta ulteriori ombre sul futuro della love story che inaspettatamente ha ripreso quota prima del lockdown.

Giulia e Andrea, aumenta la distanza

A rompere il silenzio e a spiegare quel che è accaduto nel rapporto, è stata Giulia che, attraverso delle Stories su Instagram, di recente, ha fatto sapere che con Damante il periodo non è per nulla dei più rosei. Stavolta però non c’entrano nulla i tradimenti. Semplicemente, ha spiegato sempre la De Lellis, nella coppia lei e il deejay hanno capito che sono cambiate parecchie cose. Al momento sono distanti e si stanno prendendo del tempo per riflettere e comprendere se ne vale la pena di proseguire in un percorso comune oppure no. Sempre pochi giorni fa, inoltre, è trapelata una scomoda e fastidiosa indiscrezione che sosteneva che una delle cause della crisi sarebbe stato il pessimo rapporto che sarebbe venuto a crearsi tra Giulia e la ‘suocera’, la madre di Damante. Tutto falso, anche perché…

La mamma di Andrea si complimenta con Giulia De Lellis

Valentina, mamma del deejay veronese, sotto a uno degli ultimi post Instagram di Giulia ha rilasciato un commento al miele, rimarcando quanto fosse bella la ‘nuora’. Un gesto che ha messo una pietra sopra al gossip che voleva le due donne ai ferri corti per non precisati – e soprattutto per non fondati – motivi.