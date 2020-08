Andrea Damante si fa biondo: nuovo look per il deejay

Drastico cambio look per Andrea Damante. Come Gianni Sperti anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di farsi biondo. Con una story pubblicata su Instagram, il deejay veronese ha incuriosito i suoi seguaci mostrando la sua nuova chioma. Andrea ha semplicemente scritto “bling bling” (slang della cultura hip-hop che si riferisce al genere di gioielli e monili molto pesanti e appariscenti) non fornendo ulteriori dettagli in merito. Non è da escludere dunque uno scherzo e l’utilizzo di qualche filtro che ha schiarito pure il colore degli occhi dell’ex volto di Uomini e Donne. In attesa di ulteriori aggiornamenti è chiaro che il biondo è il colore dell’estate 2020: prima di Sperti è stata Anna Tatangelo a cedere al fascino del blond.

Andrea Damante cambia look: è crisi con Giulia De Lellis

Andrea Damante è di nuovo in crisi con Giulia De Lellis. A pochi mesi dal secondo ritorno di fiamma i due hanno pubblicamente dichiarato che questo non è un momento facile per la loro relazione. A fare chiarezza dopo i gossip circolati nelle ultime settimane è stata la De Lellis, sempre schietta e sincera con i suoi follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato che in questi mesi sia lei sia Andrea stanno cercando di capire cosa fare della propria vita. “Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, vogliamo prima un po’ capirci”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Periodo di riflessione per Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno voglia di condividere ulteriori dettagli sul perché siano tristi. La web influencer ha chiarito che vogliono prima un po’ capirsi e poi si apriranno con i fan. Giulia ha inoltre detto di volersi prendere del tempo prima di aggiornare chi sostiene lei e anche la coppia. Un comportamento diverso da qualche anno fa, quando andava su tutte le furie quando sentiva bugie e fake news sulla sua vita privata. Oggi la De Lellis è cresciuta e vuole prendersi del tempo prima di scegliere come andare avanti con la propria vita.