Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? L’ex Grande Fratello Lidia Vella del tutto contraria

Sta facendo parecchio discutere il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Se molti fan di Uomini e Donne sono al settimo cielo per l’ennesimo ricongiungimento Damellis, parecchi sono assai contrariati. Tra questi Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista radiofonica e web influencer. A Non Succederà Più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex gieffina non ha esitato a criticare il comportamento della De Lellis che, a quanto pare, sarebbe tornata tra le braccia di Damante dopo i vari tradimenti e il successo del libro Le corna stanno bene su tutto.

Cosa ha detto Lidia Vella sul rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

“Non me l’aspettavo un ritorno del genere. Se così dovesse essere toglierò subito il “segui” su Instagram a Giulia. Per carità, nella vita ognuno può fare quello che vuole, ma sinceramente tornare indietro in una relazione che ti ha portato sofferenza e tradimento… Non è bello come esempio, considerato che è seguita da molte ragazze. Ho iniziato a seguirla quando si è lasciata con Andrea Damante, quindi se torneranno insieme toglierò il mio segui”, ha dichiarato Lidia Vella. La siciliana ha detto pure la sua sui presunti indizi disseminati sul web in questi giorni da Giulia e Andrea, come la felpa di Damante indossata dalla De Lellis. Una story Instagram prima condivisa e dopo qualche minuto rimossa. “Non sono cose fatte a caso e per sbaglio. Giulia sa benissimo di avere fan che controllano ogni sua minima mossa. Questi sono messaggi subliminali”, ha osservato la Vella.

Nessuna smentita sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea

“Questa cosa che non smentiscono è chiara: sono tornati insieme. Se io non sto con il mio ex la smentisco subito”, ha poi dichiarato Lidia Vella. I diretti interessati replicheranno mai a queste dichiarazioni?