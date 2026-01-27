Giulia De Lellis si svela sulla figlia: “Perché soffro molto e mi sento in colpa”

Continua a tenere aggiornati i fan sulla sua nuova vita da mamma Giulia De Lellis. Questa volta, la giovane imprenditrice ammette di provare una certa sofferenza, in una determinata situazione, e ciò riguarda appunto la figlia Priscilla, avuta con Tony Effe. L’influencer ne parla tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, dove spesso apre il suo cuore ai fan. Uno spazio personale, quello dei social network, non solo dedicato al lavoro, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Dopo la nascita della figlia Priscilla, Giulia è tornata di recente in modo attivo alla sua vita lavorativa. Non nega di provare delle difficoltà in questo. Infatti, è proprio il distacco che ha con la figlia che le crea una certa sofferenza. Prima di entrare nel dettaglio, la De Lellis spiega che non si avvicina mai alla bambina quando è truccata. Pertanto, parla ai suoi fan mentre si strucca prima di stringere tra le sue braccia la piccola.

A questo punto, l’imprenditrice confessa di soffrire molto quando deve allontanarsi da casa e non può portare con sé la figlia, per via del lavoro:

“Soffro molto ad allontanarmi da lei quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei. Ci sto provando lo stesso, so che non è normale e che passerà. Mi sento in colpa”

Sebbene molti sottovalutino determinate posizioni lavorative, Giulia vive le stesse dinamiche di altre neo mamme lavoratrici, che devono necessariamente spostarsi da casa senza i propri figli, anche se molto piccoli. Dunque, molte donne possono indubbiamente ritrovarsi nelle sue parole. Addirittura, l’influencer e imprenditrice dice di provare un senso di colpa in queste situazioni. Le sue amiche, che si ritrovano nella sua stessa posizione, tentano di farle capire che non dovrebbe provare questi sensazioni.

Per lei, però, è difficile, probabilmente perché si era ormai abituata a trascorrere quasi un’intera giornata con Priscilla. A darle un sostegno in più ci ha pensato il suo ginecologo, il quale l’aveva già sostenuta in altri momenti, come in quello in cui cercava di diventare mamma. Il medico le ha assicurato che “non è importante il tempo che le dedichi, è importante la qualità di quel tempo”. Una frase, questa, che ha commosso la De Lellis, che ora sente di avere una marcia in più, proprio perché consapevole che in effetti è proprio così.

Non c’è nessun modo, però, per ora di vedere la figlia di Giulia e Tony Effe. I due neo genitori hanno deciso di evitare di mostrarla in pubblico, soprattutto sui social network. Una decisione spesso condivisa dai volti noti del mondo dello spettacolo, visti gli ambienti negativi che si formano sul web anche con protagonisti i bambini. La De Lellis ha comunque, circa un mese fa, dato un piccolo assaggio ai suoi fan, rivelando i colori di occhi e capelli di Priscilla. Dettagli, questi, che l’hanno totalmente sorpresa.