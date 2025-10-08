Giulia De Lellis e Tony Effe, prime foto con Priscilla: commenti pessimi e consigli non richiesti

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, è nata Priscilla. Dopo settimane di indiscrezioni – tra presunti ricoveri, immagini sospette e smentite velate – mercoledì 8 ottobre 2025 è arrivata la notizia tanto attesa: l’influencer e il rapper hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. Ad annunciare il lieto evento è stata la coppia stessa, con un tenero carosello di foto pubblicate su Instagram.

Dalle prime ore in ospedale alla nascita della piccola, tutto viene condiviso con i fan. Il post? Un vero e proprio boom: migliaia di like, commenti di auguri da colleghi vip e fan, ma anche qualche critica (non richiesta) da parte degli immancabili “leoni da tastiera”.

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: è nata Priscilla. L’annuncio

“La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…“. Con queste parole cariche di emozione, l’influencer ha annunciato la nascita della piccola. A corredo, uno scatto del rapper mentre stringe tra le braccia la primogenita. Anche lui ha voluto condividere il momento con i fan, postando una serie di foto del giorno del parto e scrivendo semplicemente: “Tutto“. Immediata la risposta di Giulia De Lellis nei commenti: “Mamma mia quanto vi amo“. Un’esplosione di emozioni che la coppia non ha esitato a condividere sui social. Non si è fatta attendere la reazione dei messaggi vip. Prima fra tutte Emma Marrone, che emozionata scrive: “Auguri bella mia, zia Emma sciolta“, seguita da Giulia Salemi con “Che meraviglia” e Cecilia Rodriguez – anche lei in dolce attesa – che commenta: “Benvenuta in questo mondo“.

I neo genitori nella bufera delle critiche (non richieste)

Ma come ogni annuncio vip che si rispetti, anche questo non è stato risparmiato dalla polemiche. E ovviamente, nel pieno di un momento così intimo e delicato, le critiche non richieste sono arrivate puntuali sotto il post. A scatenare i commenti è stata una foto pubblicata da Tony Effe, in cui si mostra disteso sul lettino della stanza d’ospedale, con Priscilla tra le braccia e la PSP tra le mani. “Se posso darti un consiglio, goditi tua figlia invece di giocare alla play e stare al telefono. Questi momenti non tornano“, scrive un utente. Qualcuno punta il dito contro il rapper a petto nudo: “Ma ti vuoi coprire? Hai tua figlia in braccio“, si legge. Altri, invece, si concentrano sul biberon: “Già il biberon! Ma non allatti?“. E non solo: “Già foto da coatto con la figlia, già spiattellata sui social, che vergogna“, scrive un altro. Insomma, è bastato un attimo per condividere la lieta notizia e il web è esploso. Tuttavia, i diretti interessati hanno scelto il silenzio. Nessuna replica, solo il desiderio di godersi questo momento speciale, lontano dal rumore di sottofondo.