Giulia De Lellis, “nata la figlia”: scoop dal Gemelli, com’è andato il parto e il giallo dei post

Giulia De Lellis avrebbe partorito. Il condizionale è d’obbligo in quanto l’influencer non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale. Nemmeno il neo papà Tony Effe si è pronunciato. A spoilerare la nascita della prima figlia del rapper e della star di Instagram ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha raccontato di aver saputo da una fonte certa che sarebbe nata la piccola Priscilla all’ospedale Gemelli di Roma. La venuta alla luce sarebbe avvenuta nel pomeriggio di martedì 7 ottobre e tutto sarebbe filato liscio.

“Nata Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis”. Giallo sui post pubblicati martedì 7 ottobre

Già nel corso della mattinata sono trapelate indiscrezioni che hanno sostenuto che Giulia De Lellis sarebbe stata avvistata all’ospedale Gemelli. Poi si è verificato un giallo: l’influencer ha postato diverse storie Instagram in cui si è immortalata in un hotel e in cui ha sponsorizzato alcuni prodotti. Rosica ha dato una spiegazione anche di questo, affermando che in realtà i contenuti pubblicati nelle scorse ore erano preregistrati. In altre parole non sarebbero stati girati nella giornata odierna.

L’esperto di gossip ha aggiunto che l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe adottato una simile strategia per ‘depistare’ in quanto avrebbe venduto l’esclusiva della nascita di Priscilla a un giornale. Naturalmente si tratta di un retroscena da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite da parte della diretta interessata.

La posizione dell’influencer divide

Sempre ammesso e non concesso che la piccola sia venuta alla luce, resta da capire come prenderanno lo scoop di Rosica i neo genitori. In tempi non sospetti, quando ha partorito Alessandra Amoroso, si è verificata una situazione simile, vale a dire che la news del parto è trapelata giorni prima dell’annuncio della cantante.

Sulla vicenda proprio De Lellis si era esposta attraverso un polemico commento su Instagram, sostenendo che simili spoiler non dovrebbero essere fatti in quanto dovrebbero essere il padre e la madre a riferire della nascita di un bebè, secondo le tempistiche a loro congeniali.

Una presa di posizione che ha diviso. C’è chi ha dato ragione all’influencer e chi, invece, l’ha criticata, affermando che quando si è famosi bisogna accettare i pro e i contro di un tale status, compresi gli scoop non graditi.