Giulia De Lellis una furia, fake news sulla figlia: “Scioccata, è vergognoso!”

Incredibile fino a che punto possano arrivare le persone e di questo ne è stupita anche Giulia De Lellis. L’influencer, che sta per accogliere la sua prima figlia, si ritrova a lasciarsi andare a un duro sfogo per un fattaccio che la vede protagonista. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha notato che su Facebook sta girando un post che annuncia la nascita della figlia che aspetta con Tony Effe, il tutto accompagnato con la foto di una neonata.

La bambina in questione non ha nulla a che fare con i due futuri genitori e a confermarlo – anche se i fan sapevano benissimo come stavano le cose – è la stessa influencer. Giustamente, Giulia è furiosa e non le manda a dire. Addirittura in questo post, viene riportata una falsa dedica che la De Lellis non ha mai fatto alla piccola Priscilla, visto che appunto non è ancora nata. Una follia, alla quale l’influencer vuole dire basta.

“Ma che paura ragazzi. Notizia completamente inventata, per di più con il volto di una neonata (che sto coprendo io), che non è mia figlia!!”

Non finisce qui lo sfogo di Giulia De Lellis, la quale si lascia andare a un lungo messaggio contro chi continua a invadere la sua privacy in un momento così delicato. Inizia così:

“La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita. La bambina nelle foto non è mia figlia. È vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità”

E, ovviamente, la compagna di Tony Effe non ha per nulla torto. Il suo sfogo va avanti parlando del parto, a distanza di qualche giorno dalla nascita del primo figlio del suo storico ex fidanzato, Andrea Damante:

“Mi stanno arrivando poi tantissimi messaggi sulla data del mio parto. Il mio. Tutto questo perché avevo detto chiaramente che preferivo tenerlo per me (è un tema delicato, pieno di incognite, e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione). Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto. Cose che non sa neanche il mio ginecologo a oggi, ma che certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare, perché poi perché visto che a fare ‘spoiler’ non ci guadagnano nulla, zero, niente (se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui)”

A creare più disgusto in Giulia, in tutta questa storia, è il fatto che a sparlare siano proprio donne e mamme. Per la De Lellis questo non è più gossip, ma si tratta di rispetto. A detta sua, annunciare al posto di qualcun altro una gravidanza, una nascita o una perdita “è una violenza”. Non solo, “la violenza più grande è pensare di averne il diritto di farlo solo perché si tratta di personaggi pubblici”.

La De Lellis ci tiene a precisare, una volta per tutte, che è lei a decidere cosa condividere, come e quando. Questo perché “prima di un personaggio pubblico” è “una persona, con un cuore, un’anima e dei diritti”. Pertanto, Giulia, senza peli sulla lingua, chiede: “Datevi una ca**o di regolata”. Infine, conclude questo lungo sfogo consigliando a tutti di portare “un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di per sé”.