Andrea Damante e Elisa Visari, è nato il figlio: foto, nome e la data esatta del parto

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Lo hanno annunciato attraverso un post Instagram congiunto domenica 14 settembre. Da un paio di giorni si sussurrava che la coppia avesse accolto il suo primo figlio. E in effetti le indiscrezioni si sono rivelate vere. Il deejay e l’attrice hanno infatti reso noto che il piccolo è nato lungo la giornata di venerdì 12 settembre. Grande attesa per il nome scelto da parte dei fan. Ebbene, anche questa curiosità è stata ‘placata’. Il neonato si chiama Liam.

Andrea Damante e Elisa Visari, nato il primo figlio: “Liam è tra le nostre braccia”

“Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam! Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”. Così Damante e Visari a corredo di una serie di scatti assieme al piccino appena venuto alla luce. Dal tono tripudiante dell’annuncio sembrerebbe che tutto sia filato liscio durante il parto. Per quel che riguarda il fatto che la notizia della nascita sia stata resa pubblica a distanza di un paio di giorni dal lieto evento, è quasi certo che la coppia abbia voluto prendersi 48 ore di totale privacy per vivere senza distrazioni la nascita del suo primo bebè.

Le reazioni e il messaggio di Giulia Salemi: “Un viaggio incredibile”

Tantissimi i fan che si sono fatti vivi sotto al post tramite cui è stato comunicato l’arrivo di Liam. Diversi anche i vip che si sono congratulati con i neo genitori. Tra questi Bobo Vieri, Taylor Mega, Nicole Mazzocato, Stefano Sala, Sophie Codegoni e Giulia Salemi. Quest’ultima, rivolgendosi ad Andrea e Elisa, ha assicurato loro che con il loro piccolo “sarà un viaggio incredibile”.

Che Visari fosse sul punto di partorire lo si è capito venerdì. Damante doveva presenziare in qualità di deejay a una serata in un locale. A poche ore dall’evento ha però spiegato che per cause di forza maggiore era stato costretto a dare forfait. Nel frattempo si sono moltiplicate le segnalazioni relative all’ingresso in ospedale della sua compagna. Tutto vero: proprio il 12 settembre è nato Liam.

‘Intreccio’ del destino tra ex, a breve il parto di Giulia De Lellis

Per uno strano intreccio di destino tra ex fidanzati, a breve partorirà anche Giulia De Lellis. L’influencer è stata protagonista con Damante di una love story seguitissima. La scintilla sbocciò a Uomini e Donne. Dopodiché i due vissero un amore ‘selvaggio’ e giovanile. Seguì una serie di tira e molla culminati con l’addio definito. Oggi De Lellis ha una relazione con il rapper Tony Effe ed è incinta di una bimba che sarà chiamata Priscilla. Il parto è previsto tra pochi giorni.